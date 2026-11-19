Los vehículos que trasladaron al papa León XIV durante su visita apostólica al Perú podrán ser vistos de cerca por el público este fin de semana.

Las dos unidades oficiales serán exhibidas gratuitamente en los centros comerciales Plaza Norte y Mall del Sur, donde los visitantes podrán conocer los papamóviles que acompañaron al pontífice durante sus recorridos por el país.

La muestra estará abierta del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, en ambos establecimientos, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Según anunciaron los centros comerciales a través de sus redes sociales, el ingreso será libre y los vehículos estarán ubicados en la planta baja del Expomotor.

En Plaza Norte, la exhibición se realizará en el distrito de Independencia, en el cruce de la Panamericana Norte con las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru. En Mall del Sur, los visitantes podrán encontrar el vehículo en la planta baja del Expomotor, en el establecimiento ubicado en Los Lirios, San Juan de Miraflores.

Los papamóviles son camionetas pickup Chevrolet Colorado fabricadas en la planta de General Motors en São José dos Campos, Brasil. Ambas unidades fueron adaptadas a los requerimientos del Vaticano en solo 24 días. Cuentan con motor turbodiésel de 2,8 litros, 204 caballos de fuerza, tracción 4x4 y transmisión automática de ocho velocidades.