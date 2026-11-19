La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, durante la Cumbre de Líderes de APEC, que se desarrolla en Shenzhen, China.

El encuentro estuvo centrado en fortalecer los vínculos bilaterales tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante el diálogo, calificado como cordial, las mandatarias coincidieron en la importancia de abrir una nueva etapa de acercamiento entre Perú y México. Para ello, acordaron impulsar iniciativas relacionadas con el comercio, las inversiones y la cooperación en diferentes asuntos de interés común.

Otro de los temas abordados fue la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que será asumida por el Perú. En ese contexto, Fujimori invitó a Sheinbaum a continuar trabajando conjuntamente para garantizar el traspaso de dicha responsabilidad.

Cabe recordar que el pasado 7 de agosto, los gobiernos de Perú y México acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas, en reconocimiento de los históricos vínculos de hermandad, amistad y cooperación que unen a ambas naciones.