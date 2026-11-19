Un camión quedó completamente destruido por un incendio registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Quebrada de la Vaca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El fuego consumió gran parte de la unidad pesada y obligó a detener el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Según los testimonios de conductores que transitaban por la zona, una motocicleta habría impactado contra la parte delantera del camión. Tras el choque, se habría iniciado el incendio que rápidamente se extendió por el vehículo. La motocicleta quedó recostada junto a la parte frontal de la unidad y también fue alcanzada por las llamas.

Otros conductores de vehículos pesados intentaron controlar el fuego; sin embargo, no pudieron hacerlo debido a la falta de agua y equipos para atender la emergencia. Ante la rápida propagación de las llamas, solo pudieron observar cómo el fuego consumía el camión de carga hasta dejarlo inservible.

Por seguridad, los vehículos que circulaban por la Panamericana Sur tuvieron que detenerse a ambos extremos del lugar del incendio, mientras esperaban que terminaran las llamas y se pudiera restablecer el tránsito.

Pese a la magnitud del siniestro, tanto el conductor del camión como el motociclista sobrevivieron al incidente. Las investigaciones de la Policía determinarán las responsabilidades.