Las Elecciones Regionales y Municipales en Arequipa acumulan dos nuevas renuncias a candidaturas, una de ellas ya fue aceptada por el Jurado Electoral Especial (JEE) competente, mientras que el otro fue presentado este lunes 13 de julio.

El primer caso corresponde al desistimiento de Fernando Edu Martin Riega Pizarro, quien se presentaba como candidato a la alcaldía distrital de Mariscal Cáceres (Camaná) por Renovación Popular, manifestando razones personales y presentando la solicitud correspondiente al JEE Camaná el 9 de julio.

Ante este pedido, el ente electoral aceptó la renuncia de Riega Pizarro al día siguiente bajo Resolución N° 0341-2026-JEE-CMNA/JNE. Cabe señalar que el 7 de julio el mismo JEE declaró admitida la solicitud de inscripción de la lista.

En antecedentes electorales, en el 2022 Riega Pizarro postuló como candidato a regidor por esta misma jurisdicción. Con esta baja, la nómina ahora será liderada por la primera regidora Ynes Angelina Vislao Flores, quien asumiría la alcaldía en caso Renovación Popular resulte ganador en esta jurisdicción.

El segundo caso es del candidato a quinto regidor de la Municipalidad Distrital de Tuti (Caylloma), Jaime Yonatan Calla Supo, de Somos Perú, quien presentó el 13 de julio su renuncia a la candidatura al JEE Caylloma, argumentando motivos laborales de fuerza mayor.

Respecto a esta nómina, el JEE declaró su admisibilidad luego de que la organización política subsanara la observación hecha sobre el domicilio de la candidata a regidora Yeny Calachua Chipa.