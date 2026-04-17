Dos fuertes explosiones registradas esta tarde en el distrito de Miraflores dejaron cuatro personas heridas, una mujer y tres varones, quienes fueron trasladadas de emergencia al Hospital Goyeneche para recibir atención médica.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado en la Prolongación Puente Arnao 421, en el ingreso de la urbanización Tahuantinsuyo, donde, según información del alcalde de Miraflores, Germán Torres, funciona un taller pirotécnico clandestino. La potencia de las detonaciones provocó serios daños en la estructura del inmueble, llegando incluso a desprender muros de ladrillos y bloquetas, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Explosión en taller pirotécnico de Miraflores deja tres personas heridas en Arequipa (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)

Los pobladores de las zonas aledañas reportaron la destrucción de sus ventanas y mamparas debido a la onda expansiva.

Hasta el lugar acudió personal de la Compañía de Bomberos Nº 77, que desplegó unidades para controlar y mitigar el fuego originado tras las explosiones.

La Policía investiga el hecho para determinar las causas exactas del hecho y confirmar la naturaleza ilegal de las actividades en el predio. No se descarta que el manejo inadecuado de material pirotécnico haya desencadenado la emergencia.

Ventanas quedaron destrozadas por explosión en taller pirotécnico de Miraflores (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)

HERIDOS

Dos de los heridos fueron identificados en el hospital Goyeneche como Mónica García Navarro, de 60 años de edad, Johan Surco Huayna, de 22 años de edad y Aymar Álvarez García, de 21 años de edad.