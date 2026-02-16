Dos motociclistas fallecieron la tarde del domingo 15 de febrero en la región Arequipa, uno en la provincia de Caravelí y otro en Camaná a consecuencia de choques. El primer accidente ocurrió al ingreso de Caravelí, a la altura de la primera curva de acceso a la ciudad, luego del fuerte impacto entre una moto y un camión volquete.

Producto del violento choque falleció el joven Juan Darío Ruelas Acero, de 29 años de edad. El conductor del camión, identificado como Juan Goyzueta Condori, de 54 años de edad, fue intervenido posteriormente, en una intervención policial, a la altura del kilómetro 75 de la carretera Atico-Caravelí.

El chofer del camión fue detenido y será investigado como presunto autor del accidente, sin embargo, las investigaciones determinarán las responsabilidades de ambos conductores.

El segundo accidente ocurrió a la altura del grifo Repsol, ubicado en el sector de Bajo Huarangal, distrito de Samuel Pastor-La Pampa, en la provincia de Camaná.

Lamentablemente, la moto impactó contra el muro del grifo y el conductor fallecido fue identificado como Roberto Medrano, natural del anexo de Chule, distrito de Mariscal Cáceres.

El cuerpo quedó a unos metros de distancia de la motocicleta. Los vecinos del distrito mostraron su malestar, por la demora de la Policía y la Fiscalía para llegar al lugar del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

