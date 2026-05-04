Dos mujeres mueren en choque en la Panamericana Sur, a la altura de Pampa Baja

Dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad dejó un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en el kilómetro 898 de la Panamericana Sur, a la altura del sector Pampa Baja, en Majes El Pedregal.

El siniestro se produjo tras un choque frontal entre un camión frutero de placa V5R-860, conducido por José Aval López, y una camioneta blanca con matrícula VDF-832, manejada por Luis Chura Lastarrea (52). Producto del fuerte impacto, los ocupantes del vehículo menor quedaron atrapados entre los restos de la unidad.

Los bomberos y serenos tuvieron que realizar esfuerzos para rescatar al conductor quien se encontraba con vida y atrapado entre los fierros para luego trasladarlo al hospital de Majes.

Según Epa Noticias, el conductor es trabajador de la empresa Minera La Española, mientras que, las identidades de las dos mujeres que murieron aún se desconocen. Ambas viajaban como copilotos en el vehículo menor.

La Policía investiga las responsabilidades de los conductores en el accidente, cuyo saldo fue la muerte de las damas.