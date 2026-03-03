Las intensas lluvias registradas hasta la semana pasado han puesto en riesgo la estabilidad de varios tramos de la Autopista Arequipa–La Joya, específicamente entre los kilómetros 4–5 y 6–7, en el distrito de Cerro Colorado.

En la zona afectada se evidencian graves daños en la infraestructura vial. El carril presenta desprendimiento en el pavimento y la cuneta cedió casi por completo debido a la erosión provocada por el agua. En tanto, en el c se formó una laguna producto del represamiento pluvial, lo que incrementa el riesgo para los conductores que transitan por la vía.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) hizo una evaluación técnica en los tramos comprometidos, donde se identificó el socavamiento del pavimento como consecuencia directa de las recientes lluvias.

Tras la inspección, la entidad l dispuso la señalización y delimitación EN las zonas dañadas para reducir el peligro de accidentes y garantizar la seguridad vial.

El Gobierno Regional rehabilitará los sectores afectados, que incluye la reposición de una alcantarilla colapsada y la implementación de señalización vertical y horizontal.

VIDEO RECOMENDADO