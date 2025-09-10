La Asociación Padres Peruanos inició una campaña digital de recolección de firmas para solicitar la derogatoria de la Ordenanza Regional N°538, que establece la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación, Salud y en espacios comunitarios de Arequipa.

Según informó su delegado en Arequipa, Luis Suclla, hasta la fecha ya suman más de 3,100 adhesiones en la plataforma PadresPeruanos.pe. La meta es superar las 10 mil rúbricas a nivel nacional para presentar una reconsideración al Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Norma. Suclla explicó que los padres consideran que la ordenanza promueve una “sexualización temprana” de los estudiantes, introduce contenidos basados en la ideología de género y le resta a las familias el derecho de decidir cómo educar a sus hijos en temas afectivos y sexuales. “Estamos dando una presión positiva respecto a lo inapropiado de la ESI en nuestra sociedad. Ninguna institución ha sido invitada a socializar el contenido de la ordenanza”, declaró.

Frente a estas críticas, la consejera regional Norma Ortega, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor, aclaró que la recolección de firmas no tiene validez legal para derogar la ordenanza. “Una norma regional solo puede ser modificada o derogada mediante otro acuerdo del Consejo Regional. Lo que corresponde es el debate democrático”, sostuvo.