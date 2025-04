Susana Belén Ríos Cachay es una periodista, artista y madre de familia que ha vencido a la muerte para hacer justicia. Héctor Miranda Conde, su exesposo, es señalado de haber intentado quitarle la vida al interior del campamento minero Villa Botiflaca de la Mina Cuajone, en Moquegua, y aunque se libró de la cárcel en la investigación inicial, la víctima cuenta ahora, con la asesoría legal para reabrir el caso y el testimonio de testigos que involucran al agresor.

La noche del 20 de noviembre de 2023, la vida de Susana cambió por completo. Mientras tendía la ropa de sus hijos en el tercer piso de su departamento, su ex pareja la atacó primero en la lavandería, luego en la cocina y al final, Susana asegura que fue arrojada desde el tercer piso.

Pese a estar al interior de un campamento minero, nadie intervino ni la ayudó.

EL DAÑO

La víctima fue trasladada hacia el hospital de Cuajone y de allí referida a la clínica San Juan de Dios de Arequipa donde fue evaluada y diagnosticada con paraplejia no especificada, inestabilidad de la columna vertebral, hemorragia epidural y fractura de la vértebra torácica.

Susana permaneció 20 días internada luchando por su vida para después, ya de alta, batallar por intentar recuperar su cuerpo. Las graves lesiones causadas en la cabeza y la columna le han impedido volver a caminar y han limitado la funcionalidad de algunos de sus órganos internos, Susana vivió para denunciar que fue víctima de una salvaje agresión que la puso al borde de la muerte y que el autor no se ha hecho responsable.

¿Por qué no prosperó la denuncia inicial contras su esposo? Aunque Héctor Miranda Conde fue detenido inicialmente y se le investigó en la Fiscalía de Moquegua, el caso no prosperó y fue archivado porque presuntamente no hallaron los indicios suficientes para incriminarlo, pese a lo ocurrido. Además, Susana sostiene que durante su estadía en la Unida de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San Juan de Dios, le tomaron una declaración que fue validada y esta favoreció al imputado. En su estado crítico, dijo que ella se había resbalado sola.

Con el transcurso del tiempo y la ayuda de especialistas, Susana ha ido recuperando la memoria para recordar lo que ocurrió aquella noche en el campamento minero.

“Tengo una voz para pedirle a las autoridades que se debe llevar a cabo los debidos procesos de investigación, la violencia, los feminicidios no se pueden callar”, dijo. Estos actos tienen que parar sostiene la madre artista. Belén y Franco sus hijos, son el impulso que la motiva a continuar viviendo.

Susana cuenta ahora con el apoyo legal del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de San Agustín, representado por el abogado Luis Mantilla, quien se hará cargo de su defensa legal y han dado los primeros pasos para reabrir el caso.