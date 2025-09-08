La comunicadora Susana Belén Ríos Cachay, madre de familia y sobreviviente de un presunto caso de feminicidio ocurrido en noviembre de 2023, en un campamento minero en Moquegua, denunció que el proceso de investigación en su contra avanza con demoras, a pesar de la gravedad de su estado de salud y evidencias presentadas.

Desde la vivienda de Susana Ríos, en Arequipa, ella lucha por sus hijos y exigió celeridad en la investigación contra su presunto agresor, quien sería su exesposo Héctor Miranda Conde.

Ríos recuerda que la noche del 20 de noviembre de 2023 fue brutalmente agredida, y luego ser arrojada desde el tercer piso de su departamento. La agresión le dejó 7 vértebras dañadas, médula afectada, fracturas en el tórax y secuelas en órganos vitales. Tras varias cirugías y semanas hospitalizada, recibió el alta el 12 de diciembre en condiciones críticas.

Días después fue citada a declarar vía Zoom, pero no pudo dar testimonio completo debido a la medicación y a la gravedad de sus lesiones.

Sostuvo que en un inicio el caso fue archivado porque presuntamente no hallaron los indicios suficientes para incriminar a su cónyuge. Le habían tomado una declaración que fue validada y esta favoreció al imputado, pues en su estado crítico, dijo que ella se había resbalado sola.

Con el tiempo y la recolección de evidencias, logró que la investigación se reabra. A pesar de ello, aseguró que el avance ha sido lento y aún no se le permite ampliar su declaración.

APOYO

Debido a la situación de salud aún compleja, Susana Ríos pidió el apoyo no solo para sus medicamentos y tratamientos, sino también para sus menores hijos que aún dependen de ella.

“La demanda de alimentos fue puesta en marzo y traída al módulo de Hunter, pero la única audiencia está programada para noviembre de este año. Son bastantes frentes de batalla”, expresó.

Quienes deseen colaborar con su recuperación pueden hacerlo a través de Yape 980 405 998 , que responde al nombre de Susana Belén Ríos.