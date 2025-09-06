El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 25 años, 8 meses y 17 días de prisión al obrero de Construcción Civil, Edgar Ninasivincha Alcahuamán, por matar de un combazo a su ex conviviente, Rosalía Ortiz Quispe.

Los magistrados aceptaron el acuerdo de conclusión anticipada al que llegaron la Fiscalía y la defensa del procesado, que reconoció el delito con la única intensión de que se le redujera la pena por acabar con la vida de la madre de sus hijos, a quien mantuvo sometida desde que era una menor de edad.

De acuerdo con la investigación realizada por los detectives de Homicidios de la Divincri y la Fiscalía Karin Rosas Cabrera, Rosalía Ortiz fue pareja del sentenciado desde que tuvo 17 años. Desde entonces, vivió condicionada a lo poco que podía recibir de Edgar Ninacivincha con quien tuvo dos hijos. Con el tiempo, la joven madre intentó independizarse, logrando realizar algunos trabajos eventuales que le permitieron valerse por sí misma y proveer recursos para sus hijos, ya que de su pareja recibía poco o nada. Ella quiso separarse del padre de sus hijos y él no lo permitió.

CRIMEN

El 2 de julio de 2024, la joven madre se echó a descansar en su habitación junto a uno de sus hijos y mientras dormía, Edgar Ninasivincha intentó conversar con ella, pero fue rechazado.

El obrero, enfurecido, esperó a que Rosalía volviera a dormir para luego coger una comba que utilizó para golpearla en la cabeza, matándola en presencia de uno de sus hijos que descansaba en la misma cama.

El feminicida intentó hacer creer a los familiares de la víctima que ella misma se había matado, colocando la comba en una de sus manos. Sin embargo, su coartada fue desbaratada por los peritos de la Policía.

REPARACIÓN

A Edgar Ninasivincha también se le impuso el pago de una reparación civil de 40 mil soles en favor de sus dos hijos.