El cabo del Ejército José Daniel E. A., de 18 años, acudió hoy al cuartel Salaverry, ubicado en el distrito de Miraflores, para retirar sus pertenencias, luego de recibir una golpiza al punto de perder el conocimiento y ser llevado al hospital Militar.

“Las agresiones están en materia de investigaciones. Se hizo la denuncia en la comisaría y las coordinaciones con el Ministerio Público y se llevan las diligencias en el plazo razonable. El Ministerio de Defensa debe pronunciarse porque estas acciones condicionan el servicio voluntario militar”, señaló el abogado Mayker Mejía.

José Daniel ingresó en julio del 2024 al cuartel para prestar servicio voluntario con la ilusión de prepararse y postular en el futuro a la Policía Nacional. Sin embargo, fue objeto de maltrato físico por parte de sus superiores.

“Refiere que tenía que salir de paseo el 25 y le negaron, las razones desconocemos y el 27 de abril se ocasiona la lesión. Se imputa a tres efectivos militares. Solicitamos su mochila que se encuentra en el interior y esperamos que nos de una respuesta”, señaló el asesor legal.

José informó que hace poco ascendió a cabo, amparado a que no tiene papeletas de castigo y en examen de conocimiento logró la nota de 20.

“Después de mi cumpleaños, el 21 de julio del 2024, ingreso al cuartel. Anteriormente he tenido agresiones y no lo reporté. Soñaba con ser Policía, vine aquí para prepararme y no pensé terminar así. Mi nariz está fracturada y un corte en la frente. No sé con qué me golpearon. Mi madre hizo gastos con tomografía, vino desde Puno donde trabaja en una municipalidad”, señaló el cabo del Ejército.

COMUNICADO

El Comando de la Tercera División del Ejército informó mediante un comunicado que brindará las facilidades correspondientes a la autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

“Se ha dispuesto que la Inspectoria realice las investigaciones del caso a fin de determinar la veracidad de los contencimeintos y de encontrar responsabilidad, se procederá a aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”, se lee en el comunicado.