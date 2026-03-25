Luego de dos semanas de haber iniciado el año escolar en las instituciones educativas del sector público, el 2% de docentes no asumió sus funciones educativas en la región Arequipa, principalmente por motivos de traslado a zonas alejadas, según el gerente regional de Educación, William Choque.

“Hay algunos casos complementarios o simples renuncias de los docentes al contrato que han asumido y se tiene que volver a hacer una nueva contratación”, expresó al finalizar su participación del lanzamiento del programa educativo “Colegio con agua segura”, realizado en la I.E. Micaela Bastidas esta mañana.

Aunque la autoridad educativa señaló que se trata de un porcentaje mínimo, detalló que esta cifra es cercana al 2%, considerando que en la región son cerca de 15 mil docentes para los colegios públicos.

El funcionario explicó que entre los motivos por los cuales los docentes desisten de su plaza es por la lejanía de los colegios o por tener otras actividades que se priorizan.

En el caso del material educativo (cuadernos de trabajo), Choque señaló que todo fue distribuido a las diversas Ugeles de la región, por lo que debieron de cumplir con la entrega en los colegios.

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