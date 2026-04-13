El coordinador de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) José Luis Bustamante y Rivero, Livio Huayra, informó que aproximadamente el 5% de las actas electorales fueron observadas y deberán ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que podría dilatar la consolidación de resultados oficiales de las elecciones regionales realizadas ayer.

Según explicó, el material electoral continúa llegando de manera progresiva a la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales desde los principales locales de votación, especialmente de distritos con alta concentración de electores como Hunter y Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros.

Uno de los factores que incidió en la demora del repliegue del material fue la complejidad de estos comicios. En esta jornada se realizaron cinco elecciones simultáneas, lo que implica cinco actas distintas por mesa de votación y, en consecuencia, cinco procesos de verificación y digitación. A ello se suma que el horario de votación se extendió una hora adicional, cerrando recién a las 6:00 horas de la tarde.

“Al ser cinco elecciones en una, son cinco procesamientos de actas”, precisó Huayra, al detallar la carga operativa que enfrenta el personal electoral.

Los primeros materiales en ser replegados provinieron de zonas con menor número de votantes. Tal fue el caso de un colegio en el distrito de Hunter, donde la reducida cantidad de mesas permitió concluir más rápido el conteo. Situación similar se registró en distritos como Pocsi y Polobaya, donde también se instalaron 2 a 3 mesas de sufragio.

En total, la ODPE procesó información correspondiente a 192 mil electores distribuidos en 66 locales de votación. Hasta el momento, el avance del procesamiento alcanza el 95% en las actas de la elección presidencial. Sin embargo, en el caso de diputados, senadores, Parlamento Andino, el progreso es de aproximadamente 50%.

No obstante, las autoridades aclararon que este porcentaje corresponde únicamente a actas procesadas, mas no necesariamente contabilizadas en el cómputo oficial, ya que aún deben pasar por etapas de validación, especialmente aquellas que presentan observaciones.