La obesidad es considerada una enfermedad silenciosa que cada vez afecta a más personas. Así lo advirtió la doctora Teresa Triviños, jefa del área de Endocrinología del hospital Honorio Delgado Espinoza, quien señaló que aproximadamente el 60% de los pacientes que llegan a consulta presentan sobrepeso u obesidad.

La especialista señaló que a diario son atendidos 39 personas en el consultorio de Endocrinología y seis de cada diez pacientes presentan problemas con sobrepeso y obesidad . Advirtió que el problema va en aumento pues se observa con mayor frecuencia en la población infantil.

“Lo preocupante es lo que viene detrás. La obesidad es la punta del iceberg”, explicó la doctora tras señalar que esta enfermedad está directamente relacionada con múltiples enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, problemas coronarios, artrosis entre otros males crónicos.

CAUSAS PARA LA OBESIDAD

Respecto a las causas, la doctora Triviños indicó que si bien existe un componente genético, este no actúa solo. Los hábitos familiares, la alimentación inadecuada y la falta de actividad física cumplen un rol determinante. “Los padres enseñan a comer a los hijos. Si en casa se normalizan hábitos poco saludables, estos se repiten de generación en generación”.

Frente a esta realidad, la especialista remarcó la importancia de promover estilos de vida saludables desde el hogar.

Recomendó aplicar la dieta mediterránea donde la mitad del plato sea verduras frescas, la otra mitad entre carbohidratos y proteínas.

VIDEO RECOMENDADO