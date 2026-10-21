Solo el 12% de los 95 mil 646 centros poblados del Perú cuenta con conexión por fibra óptica, mientras que el 88% no accede. Sin embargo, el Estado destina alrededor de US$1 mil 245 millones anuales a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Según el senador Carlos Caballero, la fragmentación del presupuesto público impide ampliar la cobertura y aprovechar los recursos destinados a este sector.

El legislador cuestionó que el país haya invertido US$2 mil 136 millones en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y 21 redes regionales que, según afirmó, permanecen sin uso. Sostuvo que estas infraestructuras deberían conectarse con los centros poblados, colegios, establecimientos de salud y comisarías.

Caballero advirtió que la falta de conectividad limita el acceso a la educación y los servicios de salud en las zonas rurales. Por ello, planteó impulsar grandes proyectos nacionales que permitan ampliar la cobertura de internet y avanzar hacia la digitalización de los servicios públicos en todo el país.