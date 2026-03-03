Con la participación de 12 equipos en la categoría libre, el campeonato de vóley masculino “Copa Arequipa 2026” inicia el próximo 17 de marzo. Los juegos se concretarán en las instalaciones del Coliseo Municipal durante días particulares, a partir de las 6:00 p. m., bajo un sistema de juego que contempla etapas eliminatorias hasta llegar a la semifinal y final.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, el objetivo del torneo, cuya inscripción fue gratuita, busca fomentar el desarrollo integral de los deportistas y el buen uso del tiempo libre de los adolescentes y jóvenes.

La organización está a cargo de la gerencia de Desarrollo Social, la comisión de Deportes, la subgerencia de Juventud, Recreación y Deportes, y la coordinación Deportiva. Los mejores tres equipos y los deportistas más destacados serán premiados por la Municipalidad.

El equipo que ocupe el primer lugar recibirá 12 mochilas deportivas, medallas, trofeo y diploma; el segundo puesto obtendrá 12 canguros deportivos con sus respectivas medallas y trofeos, mientras que el tercer lugar será reconocido con medallas, trofeo y diploma. Adicionalmente, se entregarán distinciones individuales al mejor ataque, mejor defensa y al mejor jugador del campeonato con sus respectivos diplomas y medallas.

