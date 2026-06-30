Hace un año, un fuerte dolor de estómago cambió por completo la vida de Erick, un niño de 11 años natural de Chivay, en la provincia de Caylloma. Lo que su familia creyó que era una molestia pasajera terminó convirtiéndose en un diagnóstico devastador, un tumor en el hígado y cáncer. Hoy, su madre, Fortunata Churo, pide ayuda económica para acompañar a su hijo en la etapa más difícil de su enfermedad.

El menor fue trasladado inicialmente al Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, donde permaneció una semana hasta que los médicos detectaron la enfermedad. Posteriormente fue derivado al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur), donde recibió cinco meses de quimioterapia.

Con la esperanza de una recuperación, Erick fue enviado a Lima para ser sometido a una intervención quirúrgica. Tras la operación regresó a Arequipa para continuar su tratamiento. Sin embargo, la familia recibió una noticia que derrumbó sus expectativas: los médicos les informaron que el cáncer había avanzado y que ya no existía una posibilidad de revertir la enfermedad.

Desde entonces, Fortunata dedica todo su tiempo al cuidado de su hijo. No puede trabajar porque debe acompañarlo permanentemente y, además, hacerse cargo de su hija menor, a quien carga en la espalda.

ESPOSO FUE ATROPELLADO

La situación económica del hogar también se agravó hace unas semanas. Su esposo, quien sostenía económicamente a la familia, sufrió la fractura de la clavícula luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó sin prestar ayuda. Debido a las lesiones, dejó de trabajar hace aproximadamente 20 días.

Sin ingresos y con los gastos que demanda la atención médica, el transporte, la alimentación y las necesidades diarias, la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Por ello, Fortunata solicita el apoyo solidario de la población para continuar brindando los cuidados que su hijo necesita.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 914 419 262, a nombre de la madre del menor, Fortunata Churo. Cualquier aporte, puede ayudar a aliviar la carga de la familia que hoy enfrenta la enfermedad de su hijo con la esperanza de no dejarlo solo en esta lucha.