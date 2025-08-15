En el marco del 485 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, el Corso de la Amistad volvió a unir las sangres, con color y música. Delegaciones locales, nacionales e internacionales recorrieron las avenidas Mariscal Castilla e Independencia con una amplia variedad de danzas y vistosos carros alegóricos, reafirmando que el arte no conoce fronteras.
Las instituciones públicas y privadas, delegaciones que participarán en el Festival Internacional de Danzas, del 16 al 18 de agosto, también se hicieron presente en el esperado Corso de la Amistad, el cual empezó exactamente a las 9:00 horas.
El público respondió con entusiasmo, llenando las veredas para saludar a cada grupo participante. Entre trajes típicos, ritmos folclóricos y expresiones artísticas contemporáneas, el corso se consolidó una vez más como un espacio que celebra la diversidad y estrecha lazos de amistad entre culturas.
Aquí algunas fotos del Corso de la Amistad 2025: