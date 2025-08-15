En el marco del 485 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, el Corso de la Amistad volvió a unir las sangres, con color y música. Delegaciones locales, nacionales e internacionales recorrieron las avenidas Mariscal Castilla e Independencia con una amplia variedad de danzas y vistosos carros alegóricos, reafirmando que el arte no conoce fronteras.

Las instituciones públicas y privadas, delegaciones que participarán en el Festival Internacional de Danzas, del 16 al 18 de agosto, también se hicieron presente en el esperado Corso de la Amistad, el cual empezó exactamente a las 9:00 horas.

El público respondió con entusiasmo, llenando las veredas para saludar a cada grupo participante. Entre trajes típicos, ritmos folclóricos y expresiones artísticas contemporáneas, el corso se consolidó una vez más como un espacio que celebra la diversidad y estrecha lazos de amistad entre culturas.

Aquí algunas fotos del Corso de la Amistad 2025:

La Marinera es una danza que no podía faltar en el Corso de Arequipa. Foto: Omar Cruz

El instituto Confucio participó con sus dragones. Foto: Omar Cruz

Tobas que hacen mover el cuerpo. Jóvenes se lucieron en el pasacalle. Foto: Omar Cruz

Bailarines contagiaron de alegría a lo largo de las 2 avenidas en el Corso de la Amistad 2025. Foto: Omar Cruz

Los tunos de la Universidad Católica Santa María. Foto: Omar Cruz

Ya están en Arequipa las delegaciones que participarán en el Festidanza 2025- Foto: Omar Cruz

Agotados, así quedaron en los participantes, pues el intenso sol no fue favorable para ellos. Foto: Omar Cruz

Integrantes del Instituto Confucio también saludaron a la Ciudad Blanca. Foto: Omar Cruz

Ellos pusieron la fiesta en este 485 aniversario de Arequipa. Foto: Omar Cruz

Cantando y bailando, así le rindieron homenaje a la ciudad de sus amores. Foto: Omar Cruz

Los tobas le pusieron ritmo al Corso de la Amistad 2025. Foto: Omar Cruz

La vecindad del Chavo en Arequipa. Los personajes del programa televisivo se ganaron los aplausos. Foto: Omar Cruz

Comerciantes de Acomare distribuyeron algunos productos Foto: Omar Cruz

El Wititi, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación no podía faltar en el Corso de la Amistad. Foto: Omar Cruz

La danza de las tijeras también presente en el Corso de la Amistad 2025. Foto: Omar Cruz

Un adelanto de lo que será el Festidanza en el Coliseo de Arequipa a partir de este sábado en la noche. Foto: Omar Cruz

El león del sur, una frase plasmada en arte. Foto: Omar Cruz