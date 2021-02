Elvira Paz tiene 67 años y desde las 6 horas de hoy aguarda en la puerta de ingreso al Hospital Honorio Delgado Espinoza, conocer el estado de salud de su hijo de apenas 27 años, quien se infectó de covid hace unos días.

Cuenta que al complicar la salud de su hijo el viernes, siguió las recomendaciones que dan las autoridades y lo llevó al centro de Salud Simón Bolívar, el más cercano de su casa de José Luis Bustamante y Rivero pero no quisieron atenderlo.

“Habían ya 10 personas en la fila y no quisieron atenderlo. Mi hijo estaba que colapsaba, nos hemos venido a 13 de Enero (establecimiento médico), tampoco querían, hasta un caballero se compadeció de nosotros. Me dijeron que tenía 86 de saturación, que tenía que traerlo aquí. Hemos venido por Emergencia y nos atendido inmediatamente”, contó la madre de familia.

Elvira cuenta que no pudo dormir en pensar en su hijo, pero que hoy por la mañana unas enfermeras le dijeron que estaba mejor. “Me han dicho que está mejorando. Los demás están echaditos, él está sentado”.

La sexagenaria teme haberse infectado. Vive sólo con su hijo y es quien tuvo directo con él. Lamentablemente, pese a que solicitó que la evalúen, asegura que le dijeron que debía ir al hospital Goyeneche para que la evalúen.

“Si mi hijo está aquí, como me voy a mover. Quisiera que me vean a mi también. Algún medicamento, pero me han dicho que yo estoy bien, pero tengo síntomas”, responde.