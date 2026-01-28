En el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico denominado “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025” se señala que el país ha avanzado considerablemente en la cobertura del aseguramiento, pero también se advierte deficiencias por el bajo presupuesto que se destina para mejorar la infraestructura, equipamiento y el necesario incremento del recurso humano para hacer frente a la creciente demanda de atención.

Si bien Arequipa es parte de ese diagnóstico, no es del todo una región pasiva; hay la intención de mejorar las condiciones actuales del sistema de salud hacia el 2030, con algunos proyectos que son una oportunidad de cambio estructural.

SITUACIÓN DE SALUD

Aunque el 97 % de la población está coberturada, principalmente por el Seguro Integral de Salud (SIS), ese alcance no es suficiente para garantizar que las personas reciban una atención oportuna y de calidad, ya que muchos pacientes terminan presos de las derivaciones, las interminables colas y postergaciones.

En cifras del informe, Arequipa aparece en una posición relativamente mejor que otras regiones. El promedio nacional es de 1,2 camas por cada mil habitantes y la región supera las 2 camas por cada mil. Algo similar ocurre con el personal médico. En 2022, el promedio nacional fue de 1,6 médicos por cada mil habitantes, pero solo seis regiones lograron superar ese nivel, como Arequipa, Lima, Callao, Moquegua, Tacna e Ica. No obstante, las necesidades siguen siendo varias.

Frente a este panorama, la región ha empezado a construir una hoja de ruta para mejorar las condiciones de atención especializada. El gerente regional de salud, Walter Oporto, sostuvo que, con el endeudamiento interno aprobado, se podrá culminar los hospitales paralizados de Camaná y Maritza Campos. También están comprometidos los recursos para el hospital Goyeneche y el Iren Sur. La inversión total para estos proyectos supera los 3 mil millones de soles, lo que marca uno de los esfuerzos más ambiciosos de infraestructura en la historia reciente.

Sin embargo, no es suficiente. El funcionario refirió que es necesario trabajar también en un nuevo Honorio Delgado, capaz de responder a la demanda real no solo de Arequipa, sino del sur del país. “El hospital tiene más de 60 años con una infraestructura deteriorada; hay que actuar ya para tener un nuevo hospital”, dijo Oporto. Por su parte, el gobernador regional, Rohel Sánchez, sostuvo que espera poder dejar encaminado el proyecto del nuevo centro de atención y habría que evaluar si podría funcionar o no en el mismo espacio que actualmente ocupa.

POTENCIAR LAS BASES

Uno de los mayores obstáculos que se advierte en el informe de la OCDE es el financiamiento. Perú gasta menos en salud que la mayoría de los países de la región y muy por debajo del promedio de los miembros de la OCDE. Walter Oporto refirió que, en Arequipa, el presupuesto anual ronda los 720 millones de soles, de los cuales la mayor parte se destina al pago de personal para atender los 240 establecimientos de salud.

Por eso, la autoridad regional fue clara al señalar que el presupuesto tendría que duplicarse para poder cerrar brechas en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

Y es que hoy la región enfrenta una brecha de alrededor de 700 trabajadores de salud, entre médicos, especialistas y otros profesionales. Aunque se han incorporado más de 60 nuevos trabajadores en zonas críticas como Majes, Camaná y Castilla, cerrar completamente esa brecha antes del 2030 no será posible, debe ampliarse las plazas de formación de especialistas y contar con hospitales y centros de salud adecuados para recibirlos.

MEJORAS EN CENTROS DE SALUD

En el informe de la OCDE se señala que más del 90 % de los establecimientos de primer nivel en el país no siempre cuentan con los recursos necesarios para resolver los casos que reciben, empujando a los pacientes hacia hospitales que terminan saturados. Urge fortalecerlos, y en la región se impulsa que funcionen 24 horas, pero el 70 % de los centros tiene deficiencias.