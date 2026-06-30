El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista al Gobierno Regional de Arequipa presentada por el movimiento regional Yo Arequipa, debido a que los candidatos vinculados laboralmente a entidades del Estado no presentaron una solicitud de licencia.

Entre los candidatos al Consejo Regional de Arequipa, y que declararon que laboran en el Gobierno Regional de Arequipa en el presente año y no presentaron una solicitud de licencia o en su defecto el fin del vínculo contractual, fueron observadas 3 candidaturas.

Entre estas se encuentran Madelene Arizapana Abarca (administrativo), Alexandra Cabrera Calizaya (orden de servicios), Milagros Gonzáles Lupo (ingeniera ambiental en Autodema).

Solo en el caso de Cecilia Jarita Padilla (asesora de Gobernación) presentó la solicitud de licencia, pero con un sello de la entidad borroso.

A estos se les suman otros 3 candidatos con vínculos laborales a otras entidades públicas, Oriana Dávila Valenzuela quien declaró trabajar como ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de San Agustín, Astolfo Perea del Águila quien labora como docente en un colegio público y Jaime Arturo Perea Díaz quien es trabajador del Banco de la Nación.

De otro lado, se observó las candidaturas de Adrián Fuentes Valdez y del exasesor de Gobernación, Marco Antonio Briones, debido a que nacieron fuera de la región y deben garantizar una estadía de al menos dos años en Arequipa.

En el caso de la candidatura de Modesto Quispe Cayllahua, no presentó declaración de consentimiento de participación.





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