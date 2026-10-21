Veinte instituciones educativas de la provincia de Castilla presentan daños graves en su infraestructura y requieren trabajos que no pueden cubrirse con el presupuesto de mantenimiento que envía el Estado.

la directora de la UGEL Castilla, Lorena Aragón, precisó que los recursos asignados permiten realizar reparaciones menores, como pintar las aulas y arreglar conexiones eléctricas, pero no ejecutar obras mayores para solucionar los problemas, informó.

De los 135 colegios registrados por esta Unidad de Gestión Educativa Local, 20 fueron clasificados en estado grave, 24 en estado leve y 89 en estado regular. Ante esta situación, la UGEL elabora un plan de gestión de riesgos y ha priorizado la atención de los planteles que presentan mayores dificultades.

Uno de los casos que requiere atención es el colegio de Acoy, ubicado al pie de un cerro donde se producen constantes derrumbes. Debido a esta situación, se prevé atender las necesidades de la institución con aulas prefabricadas.

Otro caso es el de la institución educativa de Cosos, cuya infraestructura es antigua y cuyos ambientes fueron construidos, en parte, por los propios padres de familia. Entre las principales necesidades está el mejoramiento de los servicios higiénicos, pues los estudiantes de primaria y secundaria, así como los docentes, utilizan los mismos baños.

La falta de aulas también afecta a Andagua. Para atender esta necesidad, se ha previsto trasladar cuatro aulas identificadas en Orcopampa hacia ese distrito, al siguiente año. El traslado implicará gastos que deberán ser cubiertos para concretar la reubicación.