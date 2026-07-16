La presencia de lobos marinos varados en las playas de Mollendo, provincia de Islay, generó preocupación entre los pobladores. En las últimas horas se reportó un ejemplar muerto y otro de pelaje claro que permanecía refugiado junto a una caseta de la playa, aparentemente agotado tras su desplazamiento.

Según explicó el representante del Senasa en Arequipa, Waldo Cornejo, este fenómeno está relacionado con los efectos de El Niño Costero, que provoca el calentamiento del mar y altera el comportamiento de la fauna marina.

El especialista indicó que el aumento de la temperatura del agua obliga a los peces a desplazarse hacia el sur en busca de mejores condiciones. Como consecuencia, especies que dependen de ellos para alimentarse, como lobos marinos, aves guaneras y pingüinos, también migran, recorriendo largas distancias.

Durante ese trayecto muchos animales terminan exhaustos, quedan varados en las playas e incluso mueren por el esfuerzo realizado para encontrar alimento.

RECOMENDACIONES

Ante la presencia de fauna marina varada, se recomienda a la población a no tocar ni manipular a los animales. La sugerencia es comunicar de inmediato el hallazgo a la municipalidad correspondiente, ya que son los gobiernos locales los que deben contar con brigadas capacitadas para atender estos casos.

En caso de encontrar ejemplares muertos, corresponde a las autoridades realizar el retiro y entierro de los animales siguiendo los protocolos sanitarios.

VIGILANCIA POR RIESGO DE INFLUENZA AVIAR

Para la vigilancia, son las instituciones como Senasa, Serfor y Agro Rural quienes deben realizar un monitoreo permanente del litoral peruano debido a la emergencia sanitaria por 90 días declarada para prevenir la propagación de la influenza aviar hacia las granjas avícolas del país.

Las aves marinas varadas podrían estar infectadas con el virus de la gripe aviar, por lo que representan un riesgo de contagio si son manipuladas por personas o animales domésticos. El llamado a la población es que, ante el hallazgo de lobos marinos o aves silvestres enfermas o muertas, eviten el contacto directo y reporten el hecho a las entidades.