Un déficit hídrico que solo permite cubrir el 95% de la demanda, y la amenaza de plagas e ingreso de torrenteras en el Sistema Hidráulico Colca-Siguas, en Caylloma, son los principales riesgos a los que se enfrentan los agricultores de la Pampa de Majes frente al Fenómeno El Niño.

Nelson Martínez Talavera, presidente de la Junta de Usuarios Irrigación Majes (JUIM), advirtió que la activación de quebradas provocaría daños en los principales canales (2R y 3R) que abastecen de agua a la irrigación de Majes, poniendo en riesgo las 15 mil 800 hectáreas en las que producen más de 2 mil 600 agricultores de las 26 comisiones que conforman la JUIM.

INCREMENTO DE TEMPERATURA AFECTA LOS CULTIVOS

“Algo que nos preocupa y que ya no lo vamos a poder mitigar con mucha facilidad es el clima. El calor está intenso, en Majes se han registrado temperaturas entre 29 y 30 grados, estoy seguro de que continuará incrementándose”, expresó con suma preocupación el dirigente de los agricultores.

Este incremento de las temperaturas provoca una mayor transpiración, que obligaría al uso de más agua para el riego, para la ganadería y para consumo humano, sin embargo, este año la represa de Condoroma no llegó a su volumen útil máximo, registrando recién en mayo su mayor pico de almacenamiento del año con 243.17 de los 261.13 hectómetros cúbicos de capacidad, esto a consecuencia de las bajas precipitaciones en esta zona del Sistema Colca–Siguas, además de registrar evaporaciones con picos de 5 milímetros en el presente mes.

“Esto ha hecho que tengamos que prever de alguna forma para poder guardar mínimo 50 millones (de metros cúbicos) de reserva al 31 de diciembre”, precisó.

Bajo esta situación, los agricultores se ven obligados a reducir en un 5% el consumo de agua para riego, bajo evaluaciones quincenales, no obstante, de continuar con las altas temperaturas, se realizará un nuevo reajuste, siempre pensando en la reserva para fin de año.

RIESGO AL INGRESO DE PLAGAS

Debido al inclemente aumento de temperaturas, los cultivos se encuentran expuestos a plagas, siendo una de las más preocupantes la mosca de la fruta, “Majes está convirtiéndose en un polo de cultivos de agroexportación, lo que pondría en riesgo estos cultivos, como la uva, la palta, el granado”, añadió.

Ante esta situación, los agricultores realizaron la contratación de profesionales para poder realizar monitoreos constantes, además de invocar a los hombres de campo sobre el tipo de cultivos que deben sembrar durante esta época.

“Este año la campaña de guayaba casi en su mayoría ha fracasado; el mismo ají amarillo y paprika ha sido afectado por la mosca de la fruta, porque más que todo las actividades preventivas las basan en las frutas, descuidando un poco los cultivos”, añadió.

En cuanto al apoyo de las entidades públicas para hacer frente a esta situación, Nelson Martínez comentó que aún se está coordinando acciones y reuniones con Autodema (operador del Sistema Colca - Siguas) y la Agencia Agraria Irrigación de Majes, con el objetivo de conformar un comité multisectorial para ver los problemas propios de la irrigación.

De otro lado, la pérdida de agua no se da solo a nivel de evaporación, sino también por las propias condiciones de la infraestructura hidráulica, “desde la Bocatoma de Pitay a la cabecera de toma de cada comisión hay una pérdida de casi un 15 por ciento, tanto en al conducción como a nivel de distribución”, comentó.