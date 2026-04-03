A nueve días de las Elecciones Generales 2026, un total de 1 millón 226 mil 525 electores en Arequipa acudirán a las urnas este 12 de abril para elegir al próximo presidente de la República, así como a sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores, tanto a nivel nacional como regional y al Parlamento Andino.
Luego de las etapas de tachas y observaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, el escenario electoral en la región quedó definido. Para la Cámara de Diputados se mantienen 181 candidatos que competirán por seis curules, mientras que en el caso del Senado son 59 los postulantes que disputan por un único escaño por Arequipa.
En esta nota, conozca la relación de los candidatos que continúan en carrera por cada partido político.
RELACIÓN DE LOS CANDIDATOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
AHORA NACIÓN
1. Marleny Bibiana Arminta Valencia
2. Remil Emilio Paredes Angulo
3. Sheyla María Vilca Neira
5. Ysabel Reyna Castro Avendaño de Tintaya
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
1. Óscar Ado Belizario Umaña
2. Carmen Rosa Cayo Mamani
4. Mercy Belinda Arias Ibarcena
5. Domingo Alberto Cueva Ojeda
6. Gladys Julia Pari Quispe
ALIANZA PARA EL PROGRESO
1. Lily Margoth Juárez Salazar
2. Adolfo Erick Donayre Sarolli
3. Yudit Elena Carhuas Ríos
4. José Antonio Supo Condori
5. Maryory Atenas Palomino Ramos
6. Walter Isidoro Vera Delgado
AVANZA PAÍS
1. Renzo André Estrada Huerta
3. Juan Carlos Banich Galdós
4. Daniela Andrea Montañez Flores
5. Abel Dongo Ramos
6. Margiori Fiorela Paja Tipula
FE EN EL PERÚ
1. Álvaro Florencio Rojas Chávez
2. Milagros Limascca Ninacondo
3. Santos Flores Calle
4. Ana Paola Mejía Callo
5. Fernando Pio Chacón Saloma
6. Teresa Morales Valdivia
FREPAP
1. Michael Armando Chuctaya Choquevilca
2. Reyna Marlene Rado Flores
3. Rodrigues Juan Uscamayta Totocayo
4. Gloria María Quispe Anco de Casani
5. Moisés Ludeña Cahuana
6. María Giovanna Villegas Quispe
FUERZA POPULAR
1. Carlos Raúl Paredes Ponce
2. Diana Patricia Esquinarila Anaya
3. Percy Emilio Zúñiga Núñez
4. Yurico Margot Oviedo Ruiz
6. Nelly Elsa Lima Chávez
FUERZA Y LIBERTAD
1. Edilberto Yuri Vilca Rojas
2. Ruth Noemy Mamani Quispe
3. Carlos Enrique Mamani Jove
4. Diana Carolina Huerta Lozada
5. Hugo Wenceslao Barrios Jiménez
6. Katian Choccelahua Carhuamaca
JUNTOS POR EL PERÚ
1. Andrés Eloy Antallaca Ginez
2. Amalia Emilia Palomino Pacheco
3. Pablo Salas Charca
4. Luisa Edith Velarde Álvarez
6. Karina Mamani Meneses
PARTIDO APRISTA PERUANO
1. Daniel Ernesto Vera Ballón
2. Mary Luz Choquepata Tito
3. Jorge Enrique Chirinos Chávez
4. Mercedes Milagros Núñez Gutiérrez
5. Miguel Luis Flores Chávez
6. Vilma Yolanda Gallegos Silva
PARTIDO CÍVICO OBRAS
1. Luis Aurelio Masco Cáceres
2. Faustina Victoria Paredes
3. Alexander Ítalo Pajares Velando
4. Mariela Huamán Nuñonca
5. Máximo Remigio Inca Centeno
6. Amparo Yolanda Huanca Adco
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES
1. James Marcos Polar Gutiérrez
2. Elena Yucra Quispe
3. York’s Bill Madueño Palo
4. Socorro Virginia Gamarra Arias
6. Gabriela Herrera Bejarano
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
1. Edgar Dember Gonzales Polar
2. Gloria Charito Hirache Pizarro
3. Rafael Ángel Aragón Aramburu
4. Jakelin Milagros Carrión Lima
5. Ricardo Julián Silva Amanqui
6. Flor Elisa Roxana Neira Tejada
PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ
1. Hilda Camacho Castañeda
2. Sandro Jara Coa
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
1. Yania Delma Bernal Huayhua
2. Michael Raúl Atencio Castro
3. Sofia Nicolt Najar Oblitas
4. Paul William Dotson Alayza
5. Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig
6. Oscar Johnny Armas Rojas
PARTIDO DEMÓCRATA FEDERAL
1. Alex Hualla Castillo
2. Rayza Marycielo Medina Villegas
4. Esmeralda Erika Paricoto Nina
5. Alfonso José Barrios Sánchez
6. Lizbeth Mery Heredia Bolaños
PARTIDO DEMÓCRATA SOMOS PERÚ
1. Guido Moisés Del Carpio Rodríguez
2. Magaly Roxana Agramonte Gutiérrez
4. Katia Gricel Arévalo Rodríguez
5. Inocencio Andrés Nina Ticona
6. Nelly Margot Ccora Sucasaire
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
1. Foster Rojas Cubas
2. Yolanda Nery Zapata Pucho
3. Michel Huber Rodríguez Cayo
4. Yessenia Delfina Chamorro Jayo
6. Agripina Correa Choque
PARTIDO MORADO
2. Pilar Teresa Vera Madariaga
3. Jesús Martin Vera Cruz
4. Sayuri Stheffanny Sütel Miñin
5. Heber Diomedes Cueva Escobedo
6. Carla Andrea Roque Pérez
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
1. Nicolas Andrés Talavera Benavente
3. David Jesús Amanqui Quispe
PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
1. Jorge Luis Álvarez Briceño
2. Arlette Eileen Apaza Gordillo
4. Paola Álvarez Montoya
5. Carlos Alberto Morales Zúñiga
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
1. Cuber Moisés Herrera Ramos
2. Vanessa Rubith Lazo Valles
3. Gean Huamán Julca
4. Fiorella Lizbeth Condori Ramos
5. Bryan Irving Ponce Cerpa
6. Vilma Ruth Gutiérrez Quispe
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
1. Mauricio Alosilla Chambi
2. Martha Noemi Magallan Rojas
3. Carlo Magno Gamio Casani
4. Stephany Grey Pacheco Palomino
5. Jaime Molina Gonzales
6. Jakeline Rosario Germana León
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
1. Hans Arthur Godoy Quispe
2. Tomasa Huisa Suclle
3. Guido Ricardo Ramos Paredes
4. Rocío Alejandrina Ticona Llanque
5. Mauro Hancco Surco
6. Maritza Esther Sanabria Quispe
PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN
1. Anani Miluzka Delgado Ortega
2. Roberto Manfred Roque Pulcha
5. Micaela Mercedes Sanca Quispe
6. Pit Gerard Chalco Amanca
PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO
1. Manuel Israel Delgado Postigo
2. Estela Marisol Peña Gutiérrez
3. Rolando Bedregal Sanz
4. Roció Liliana Ruiz Esquivias
5. Juan Percy Bautista Ramos
6. Susana Condori Huamani
PARTIDO POLÍTICO PRIN
4. Nercy Marianela Muñoz Quispe
5. Claudio German Rodríguez Achire
6. Olga Pérez Quispe
PARTIDO SÍCREO
1. Daniela Lucia Salas Segura
2. Gianni Luiggi Simoni Rosas
4. Jesús Daniel Salas
5. Magali Paola Marín Revilla
6. Jonathan Step Lázaro Benavente
PARTIDO POLÍTICO PERÚ MODERNO
1. Juana Edilberta Vélez de Villa de Núñez
2. Miguel Enrique Fernández Mares
5. Patricia Mabel Núñez Vélez de Villa de Luna
6. Marat Santos Huamán
PODEMOS PERÚ
1. Cosme Fidel Huamán Sánchez
2. Zulay Magali Quispe Sarmiento
4. Mary Luz Cayllahua Quispe
5. Ranulfo Ciro Jara Begazo
PRIMERO LA GENTE
1. Katiuzka Jacovina Apaza Rondón
2. Nilo Madbe Cruz Cuentas
3. Virna Victoria Deza Gutiérrez
4. Juan Elías Rojas Paredes
5. Mery Antonieta Zela Valdivia
6. Andrés Fernando Luque Ruiz De Somocurcio
PROGRESEMOS
1. Wendy Gabriela Guillen Meza
2. José Armando Álvarez Ruelas
3. María De Fátima Riquelme Condori
4. José Augusto Jhonadan Zevallos Banda
RENOVACIÓN POPULAR
1. Esdras Ricardo Medina Minaya
2. Olga Zonia Condori Quispe
3. Luis Carlos Candia Contreras
4. Sandra Olga Quilla Fernández
5. Christian Aranda Vásquez
6. Jerika María Del Pilar Cacya Oviedo
SALVEMOS AL PERÚ
1. Wenceslao Eduardo Núñez Toledo
2. Patricia María Angelica Portugal Palo
3. Pedro Alejandrino Apaza Mamani
4. Ana María Huamani Colque
5. Robert Ángel Rodríguez Layme
6. Inés Susana Vita Chaguayo
UN CAMINO DIFERENTE
1. Milton Meneses Garay
2. Elva Clorinda Flores Velásquez
4. Mery Rimache Quispe
6. Deysi Analí Juárez Bazán
UNIDAD NACIONAL
1. Matilde Lozada Deglane
2. Sergio Eliseo Apaza Delgado
3. Martha Leonor Morales Huamachuco
4. Gustavo Fabio Paz Pola
5. Fabiola Candi Mamani Alave
6. Walter Luis Mendoza Núñez
CÁMARA DE SENADORES
AHORA NACIÓN
1. Isaac Samuel Noa Supo
2. Yobana Jitrudis Huisa Vargas
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
1. Wilber Octavio Cayani Condori
2. Giovanna Verónica Lanchipa Ticona
ALIANZA PARA EL PROGRESO
1. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
2. Jamily Beatriz Tapia Quiroz
AVANZA PAÍS
1. Enrique Alfonso Santana Yépez
FE EN EL PERÚ
1. Cesar Soto Anquise
2. Angela María Peñaloza Baca
FREPAP
1. Rómulo Coyla Condori
2. Celedonia Corrales Sivincha
FUERZA POPULAR
1. Mauricio Fernando Arnillas González
2. Victoria Vilma Tuco Vera
FUERZA Y LIBERTAD
1. Heriberto Isaías Cáceres Condori
2. María Roxana Velásquez Zaga
JUNTOS POR EL PERÚ
1. Ronal Hamilton Fernández Bravo
PARTIDO APRISTA PERUANO
1. Juan Carlos Guillermo Saravia Ramos
2. Laura Velia Nelly Torero Zegarra
PARTIDO CÍVICO OBRAS
1. Rosa Luz Pérez Ramírez
2. Alfredo Daniel Martínez Zegarra
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES
1. Tomas Bustinza Benavides
2. Elsa Grimalda Pari De Obando
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
1. Juver Nilson Flores Suarez
2. Agripina Lima Huisa
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
1. Reymy Paolo Pino Moncada
PARTIDO DEMÓCRATA FEDERAL
1. Héctor Jesús Arias Cáceres
2. Rosa Yeny Yauri Mamani
PARTIDO DEMÓCRATA SOMOS PERÚ
1. Luisa Giovanna Bedoya Maque
2. Federico Jorge Cárdenas Quiroz
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
1. Juan Molina Patiño
2. Lucy Callohuari Alanguia
PARTIDO MORADO
1. Eduardo Alfredo Zacarias Del Carpio Manchego
2. Milagros Del Pilar Purihuaman García
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
1. Anselmo Elmer Arenas Pérez
2. Eleana Beatriz Vela Ramos
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
2. Gladis Guía Serna
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
1. Miguel Ángel Chani Ortiz
2. Clara Quispe Quispe
PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN
1. Norma Beatriz Marcela Chirinos De Dalmao
2. Exon Luis Flores Suaquita
PARTIDO POLÍTICO PRIN
1. Sugey Rodríguez Achire De Jaila
2. Juan Amilcar Reyes Larico
PARTIDO POLÍTICO PERÚ MODERNO
1. Héctor Juan Mayta Coaguila
2. Ruth Noemi Acosta Sánchez
PODEMOS PERÚ
1. Leoncio Remberto Cuty Taquima
2. Gladys Norma Meitani Murguía
PRIMERO LA GENTE
1. Hispana María Apaza Cáceres
PROGRESEMOS
1. Geovani Emilio Riquelme Valencia
2. Elsa Molina Coaquira
RENOVACIÓN POPULAR
1. Ricardo Alfredo Ramírez Del Villar Llosa
2. Yngrid Alcionit Andia Concha
SALVEMOS AL PERÚ
1. Ángel Wilfredo Hualpa Bendezú
2. Jenny Rosario Aco Coaguila
UN CAMINO DIFERENTE
1. Carlos Alberto Segundo Franco Quipuzco
2. Verónica Haydee Ascate La Portilla
UNIDAD NACIONAL
1. Anthony Milko Muñoz Ramos
2. Juana Betty Medina Paz