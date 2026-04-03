El 27 de marzo venció el plazo para que los candidatos al Congreso bicameral reporten su información financiera de campaña electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y, entre los 5 congresista por Arequipa que buscan la reelección en diversas instancias declararon ingresos por S/ 58,190.34, todo ello bajo autofinanciamiento.

Diana Gonzales Delgado, candidato a la Cámara de Diputados de Avanza País por Lima, informó aportaciones por S/25,205.34 además de gastos por la misma cantidad en afiches, paneles, pines, bolsas, equipos de sonido, mochilas, gorras entre otros.

El segundo parlamentario con mayores ingresos es Esdras Medina Minaya de Renovación Popular, que busca representar a Arequipa en la Cámara de Diputados. Consignó aportes por S/ 16,440 y con gastos de S/ 15,110 para la confección de banners, afiches, alcancías en forma de cerdito, llaveros, lapiceros y paneles.

Quien no se queda atrás en aportes para su campaña es Jaime Quito Sarmiento, candidato a senador por Juntos Por el Perú, con ingresos de S/ 13,200 y gastos de S/ 13,150.61 para el pago de material de propaganda electoral, además de combustible, comida, bebidas y material de soldadura.

En los casos de María Agüero Gutiérrez del partido Perú Libre y Alex Paredes Gonzales de Somos Perú, consignaron ingresos por S/ 1,045 y S/ 2,300 respectivamente.