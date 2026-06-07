Con la totalidad del material electoral distribuido y las primeras mesas de sufragio instaladas desde tempranas horas, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa y José Luis Bustamante y Rivero iniciaron sin contratiempos la jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La jefa de la ODPE Arequipa, Marina Reyes, informó que el despliegue del material electoral terminó ayer, permitiendo que este domingo las elecciones se desarrollen con normalidad en todos los locales de votación de su jurisdicción.

Precisó que fueron distribuidas oportunamente las cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas y demás implementos necesarios para garantizar el proceso electoral.

En la jurisdicción de la ODPE Arequipa están habilitados 120 locales de votación y 1,250 mesas de sufragio para atender a 359 mil electores de siete distritos, entre ellos Paucarpata, Miraflores, Chiguata y San Juan de Tarucani.

La primera mesa de sufragio en esta jurisdicción quedó instalada a las 5:35 horas en la institución educativa Pío XXII. Se trata de la mesa N.° 007772, cuyos miembros acudieron puntualmente para iniciar el proceso de instalación.

40% DE MESAS INSTALADAS

Por su parte, el jefe de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero, Libio Huaire, informó que la primera mesa de sufragio de su jurisdicción se instaló a las 6:10 horas en la institución educativa San Martín de Socabaya, pocos minutos después de la apertura de los locales de votación, prevista para las 6:00 horas.

Esta ODPE tiene bajo su responsabilidad 66 locales de votación, 655 mesas de sufragio y un padrón electoral de aproximadamente 190 mil ciudadanos.

Huaire destacó que hasta las primeras horas de la mañana no se habían reportado inconvenientes en la instalación de mesas ni en la distribución del material electoral. Además, indicó que antes de las 7:00 horas ya se encontraba instalado más del 40% de los locales de votación.

Los primeros electores comenzaron a llegar de manera progresiva después de las 7:00 horas para cumplir con su deber ciudadano en una jornada que se desarrolla con normalidad en ambas jurisdicciones de Arequipa.