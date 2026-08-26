El Jurado Electoral Especial (JEE) de Condesuyos concluyó la etapa de inscripción antes del plazo previsto, confirmando la participación de siete organizaciones políticas en las elecciones para la Municipalidad Provincial de La Unión.

La única agrupación que quedó fuera del proceso fue Pueblo Consciente, al no superar la etapa de admisibilidad. El resto de listas pasó las fases de tachas y exclusiones.

Conozca a los candidatos a la alcaldía provincial de La Unión:

Ahora Nación

Manuel Enrique Aragón Vilcas (alcalde): Ingeniero industrial por la Universidad Católica San Pablo. Declaró ingresos anuales de 25,820 soles, tres vehículos valorizados en 109,060 soles y ganado vacuno por 90,000 dólares.

Regidores: Lady Diana Chamana López, Erick Augusto Bellido Vera, Flor de María Cahuana Quispe, Valentín Amadeo Quispe Quispe, María Esther Heredia Portugal y Marcos Marciano Venegas Civincha.

Alianza Para el Progreso

Etner Mota Loaiza (alcalde): Exafiliado a Perú Libre. No registra estudios técnicos ni universitarios. Declaró ingresos de 50 soles anuales, dos vehículos por 65,000 soles y dos predios inscritos en Sunarp.

Regidores: Richard Aranzamendi Quispe, Yonie Estela Yauri Romero, Máximo Jara Jiménez, Adelma Bienvenida Cruz Cornejo, Mequías Gonzales Ccayahua y Klarivel Flores Mejía.

Arequipa, Tradición y Futuro

Cosme Ranier Mejía Espinal (alcalde): Ingeniero geólogo por la UNSA. Declaró una sentencia por pensión alimentaria (2015), ingresos de 26,400 soles y un vehículo de 45,000 soles.

Regidores: Bernabé Félix Rey Huamaní Quille, Tania Flor Llicahua Huamaní, Darío Salva Romero, Nayeli Quispe Uscamaita, Jacinto Tiburcio Huamaní Céspedes y Magdalena Senobia Quispe Ancalle.

Fuerza Arequipeña

Danny Kid Mogrovejo Postigo (alcalde): Técnico en mecánica automotriz. Declaró ingresos de 30,000 soles mensuales y una camioneta de 3,800 soles.

Regidores: Vidal Moisés Ahuanlla Revilla, Yesenia Mariela Fernández Cruz, Celestino Jaime Llamoca Cano, Manuela Condorchoa Supa, Roberto Fidel Guzmán Torres y Marivel Yecenia Anculle Carhuas.

Partido Democrático Somos Perú

Antonio Dionicio Castro Flores (alcalde): Técnico en enfermería y bachiller en derecho por la UNSA. Fue alcalde de Alca (2019-2022). Declaró ingresos de 54,000 soles mensuales y un vehículo de 25,000 soles.

Regidores: Elvis Loayza Alvarado, Massiel Mirian Chacón Palacios, Eleuterio Belizario Simón Rivero, Fanny Luz Condori Álvarez, Julio César Condori Villalobos e Isabel Denis Jiménez Machaca.

Partido Político Perú Primero

Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa (alcalde): Fue consejero regional (2019-2022). Profesional en educación con especialidad en lingüística aplicada. Declaró ingresos de 36,000 soles y un vehículo de 25,000 soles.

Regidores: Ruth Ortegal Retamozo, René Yndalecio Mogrovejo Flores, Berthin Herodito Huaycochea Sánchez y Yerelyn Alejandrina Ríos Atahualpa.

Nota: Hilder Homar Yauri Romero renunció tras denunciar que fue inscrito sin su consentimiento.

Podemos Perú

Rodolfo Justiniano Sanabria Hinojosa (alcalde): Fue regidor de La Unión (1996-1998). Docente de secundaria en matemática. Declaró ingresos de 52,800 soles anuales.

Regidores: Dora Roxana Bellido Cervantes, Edwin Pedro Guzmán Cervantes, María Ethvy López Supa, Nilo Herrera Llacma, Hílary Dayana Soto Sanabria y Daniel Alcides Huamaní Huamaní.