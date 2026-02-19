Un total de 101 mil 499 jóvenes de la región Arequipa participarán por primera vez en unas Elecciones Generales el próximo 12 de abril de 2026, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este grupo forma parte del padrón electoral y representa un sector clave del electorado regional.

De acuerdo con la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa, Marina Reyes Marchena, del total de nuevos votantes habilitados, 49 mil 920 son mujeres y 51 mil 579 son varones. La funcionaria exhortó a los jóvenes a informarse sobre el proceso electoral, conocer sus derechos y deberes como electores y ejercer un voto responsable.

La provincia de Arequipa concentra la mayor cantidad de nuevos electores, con 78 mil 595 jóvenes. Le siguen Caylloma con 7 mil 382; Camaná con 4 mil 358; Islay con 3 mil 834; Caravelí con 2 mil 658; Castilla con 2 mil 286; La Unión con 1 mil 207; y Condesuyos con mil 179 ciudadanos que sufragarán por primera vez.

En la región funcionan siete ODPE: Arequipa, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Camaná, Caylloma, Condesuyos e Islay. En total, se habilitarán 504 locales de votación y 4 mil 215 mesas de sufragio para atender a más de 1.2 millones de electores

La ONPE recordó que en estos comicios los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.

