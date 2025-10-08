El próximo14 de octubre cierra Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026, informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La entidad remarcó la importancia de que los electores actualicen los datos de su DNI que consideren necesarios de cara a los comicios generales, como la dirección de domicilio. También resaltó la necesidad de que renueven su DNI de menor de edad.

Después de esa fecha, el ciudadano podrá actualizar cualquier información de su documento de identidad sin inconveniente, pero estos cambios no se reflejarán en el Padrón Electoral.

Por ejemplo, si la dirección de domicilio en el DNI indica un distrito de Lima, pero actualmente reside en otra región, el elector tendrá que viajar para emitir su voto. Además, si no renueva su DNI amarillo la foto de niño aparecerá en el Padrón Electoral, lo que dificultaría la labor de los miembros de mesa e, incluso, retardar el tiempo de votación.

Este año, el Reniec ha impulsado una serie de medidas para que los electores actualicen su DNI, como es el caso de quienes tengan DNI electrónico no necesiten ir a una agencia para realizar el trámite sino lo pueden hacer por la página web (quienescuenten con DNI azul si deberán acudir a una oficina). Asimismo, la ampliación de horarios de hasta 12 horas en distintas agencias a nivel nacional e, incluso, la atención sábados y domingos.

CIFRAS

De acuerdo con el último simulacro de cierre del Padrón Electoral, publicado recientemente, 27 millones 374 mil 211 peruanos conformarían la población de votantes para las Elecciones Generales 2026.

No obstante, existen 2 millones 190 mil 831 DNI vencidos dentro y fuera del país, de ellos 109 062 electores cuentan aún con el documento de menor de edad.