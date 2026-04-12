Las elecciones generales en Arequipa, en las que los ciudadanos votarán por el nuevo o nueva presidente de la República, así como a sus representantes a la cámara de Senadores y Diputados, además, al Parlamento Andino, empezaron desde la madrugada.

En la región Arequipa, la jornada electoral comenzó en zonas rurales. La primera mesa conformada con los miembros de mesa fue a las 00:20 a. m. en el distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos. Se trata de la mesa N.° 009164, ubicada en la I.E. educativa Corazón de Jesús, en el centro poblado de Chuquibamba, y contó con la presencia de los miembros de mesa titulares, Jaime Antachoque Corahua, Francia Becerra Concha y Carmen Aragon Álvarez, según informó la ONPE.

Sin embargo, debido a las contradicciones entre los miembros de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, la conformación se formalizó horas después.

MESA DE VOTACIÓN EN CARAVELÍ

Horas después, a las 4:45 de la madrugada, se instaló la mesa de votación N.° 009038, ubicada en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, en el centro poblado de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, la cual fue oficializada por la ONPE como la primera mesa en ser instalada a nivel nacional

En estas zonas altoandinas es habitual iniciar el proceso electoral a tempranas horas. Esto responde a las dinámicas propias de la población, dedicada principalmente a la ganadería y agricultura, así como a las largas distancias que muchos electores deben recorrer desde caseríos alejados para ejercer su derecho al voto. En otras localidades no cuentan con el servicio de transporte, por lo que deben caminar algunas horas.