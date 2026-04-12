Las elecciones generales en Arequipa, en las que los ciudadanos votarán por el nuevo o nueva presidente de la República, así como a sus representantes a la cámara de Senadores y Diputados, además, al Parlamento Andino, empezaron desde la madrugada.

En la región Arequipa, la jornada electoral comenzó en zonas rurales. La primera mesa de votación se instaló a las 00:20 a. m. en el distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos. Se trata de la mesa N.° 009164, ubicada en la I.E. educativa Corazón de Jesús, en el centro poblado de Chuquibamba, y contó con la presencia de los miembros de mesa titulares, Jaime Antachoque Corahua, Francia Becerra Concha y Carmen Aragon Álvarez, según informó la ONPE.

SEGUNDA MESA DE VOTACIÓN

Horas después, a las 4:45 de la madrugada, se instaló la segunda mesa de votación en la región. Esta corresponde a la mesa N.° 009038, ubicada en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, en el centro poblado de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

Las autoridades electorales señalaron que en estas zonas altoandinas es habitual iniciar el proceso electoral a tempranas horas. Esto responde a las dinámicas propias de la población, dedicada principalmente a la ganadería y agricultura, así como a las largas distancias que muchos electores deben recorrer desde caseríos alejados para ejercer su derecho al voto.