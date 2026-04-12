El inicio de la jornada electoral en el Cono Sur de Arequipa tuvo cierto retraso en la instalación de mesas de sufragio debido a la ausencia de miembros de mesa, informó el coordinador de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Livio Huayro.

Aunque los miembros de mesa debían presentarse antes a las 6:00 de la mañana, después de las 7:00 a. m. aún se registraban mesas sin instalar, lo que generó demoras en el inicio del proceso de votación en varios locales, mientras los electores formaban colas.

Huayro explicó que la instalación de mesas depende en gran medida de la asistencia, capacitación y organización de los miembros designados. En los casos en que acuden los nueve ciudadanos seleccionados, entre titulares y suplentes, el proceso se agiliza, ya que todos colaboran en la recepción y organización del material electoral, como actas, cédulas de votación y documentos de escrutinio.

Uno de los locales con mayor carga electoral es la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se habilitaron 45 mesas de sufragio. En este colegio, la primera mesa, N.° 008307, se instaló a las 6:40 a. m.

Cabe recordar que los miembros de mesa que incumplan su función serán sancionados con una multa de 275 soles (5% de la UIT). Asimismo, los ciudadanos que no acudan a votar deberán pagar multas de 27.50 soles para distritos considerados de extrema probreza, 55 soles para distritos no pobres y 110 soles para quienes residan en distritos considerado no pobres.