Según la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Caylloma, son 9 mil 668 jóvenes de las provincias de Caylloma y Castilla quienes votarán por primera vez en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril.

Según el jefe de la ODPE Caylloma, Carlos Castro Zavaleta, los jóvenes figura en el padrón electoral, cerrado el 14 de octubre del 2025. De acuerdo al artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, el padrón incluye a todas las personas que cumplen 18 años hasta la fecha de la jornada electoral, es decir, el 12 de abril próximo.

La jurisdicción de la ODPE Caylloma comprende las provincias de Caylloma y Castilla. En Caylloma son un total de 7 mil 382 jóvenes que sufragarán por primera vez, de los cuales 3 mil 787 son varones y 3 mil 595 mujeres, con mayor concentración en los distritos de Majes y Chivay.

En tanto, en la provincia de Castilla son 2 mil 286 electores que votarán por primera vez, de los cuales mil 167 son varones y mil 119 mujeres, principalmente en los distritos de Aplao, Uraca y Orcopampa.

