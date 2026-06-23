Elecciones Municipales 2026: nueve candidatos a la alcaldía de Cerro Colorado

Con el cierre de plazos para presentar las solicitudes de inscripción, son nueve los candidatos que se encuentran en carrera por la alcaldía distrital de Cerro Colorado, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y la mitad del Concejo Municipal estará más pendiente de los comicios.

DESINTEGRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Cuatro regidores de la comuna distrital de Cerro Colorado buscarán la reelección en estos comicios. Alejandra Ortiz Mendoza, Gina García de Rodríguez, Percy Carpio Pérez y Jaime Huerta Astorga por Arequipa Avancemos intentarán seguir en sus cargos.

En el caso de los 4 concejales no es obligatoria la solicitud de licencia sin goce de haber por 30 días, sin embargo, esta si es aplicable al regidor Alfredo Alejandro Coya, candidato a la alcaldía por Fuerza Arequipeña.

A esta ausencia entre el 4 de septiembre y 4 de octubre se le sumará la del alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, además de la regidora Ursula Talavera Monroy, quien se postula para regidora de la comuna provincial.

POSTULANTES LIGADOS AL GOBIERNO REGIONAL

En las listas presentadas a Cerro Colorado, una de las más llamativas es la de Yo Arequipa, liderada por Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador regional Rohel Sánchez, no siendo la única integrante de la nómina ligada a la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

Uno de los nombres que más ha facturado con la Región durante la presente gestión es el candidato a primer regidor, Wilfredo Quispe Gutiérrez, quien a través de 5 órdenes de servicio obtuvo 40 mil soles, la mayoría por mantenimiento de equipo y maquinaria pesada desde noviembre del año pasado

Como segunda regidora se encuentra Gloria Jannet Calizaya Ticona, quien desde octubre del 2024 realiza servicios de vigilancia y seguridad, como mano de obra no calificada, para la Región, habiendo facturado de momento 15 mil 200 soles a través de 5 órdenes de servicio. De igual forma el candidato a regidor Juan Bruno Hualla Hualla registra una orden de servicio por 8 mil soles por un servicio especializado para la coordinación técnica en el seguimiento de actividades de febrero del 2024.

ALCALDESA CAMBIA DE DISTRITO

Por otro lado, la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, es una de las autoridades electas en el 2022 que para el presente proceso electoral pretende cambiar de entidad, siendo candidata a la alcaldía de Cerro Colorado por Ahora Nación.

En la nómina de Ruelas la acompañan dos regidoras de la comuna cerreña, como primera regidora se encuentra Gina García de Rodríguez, mientras que como tercera concejal está Alejandra Ortiz Mendoza.