Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, once agrupaciones políticas presentaron su solicitud de inscripción para la Municipalidad Distrital de Alto Selva allegre, donde 3 regidores de la comuna distrital figuran en una sola lista. Asimismo, 3 exautoridades de esta jurisdicción presentaron también su intención.

El regidor Marcos Sánchez Orihuela lidera la lista de Arequipa Avancemos, junto a él lo acompañan los concejales Edgar Cuentas Reyes y Elías Cuadros Pinto. Todos ellos solicitaron 30 días de licencia sin goce de haber, pese a que en el caso de la reelección no es obligatoria.

Asimismo, por este mismo movimiento regional, como candidato a regidor se encuentra Víctor Cupe Zevallos, quien durante la presente gestión realizó 3 servicios por 22 mil 800 soles en la Municipalidad de Alto Selva Alegre. Cabe señalar que en la gestión anterior, 2019-2022, recibió un pago total de 14 mil soles por 4 órdenes de servicio.

Quien intentará ser elegido una vez más alcalde es Jesús Antonio Gamero Márquez, quien se postula por el Partido Aprista Peruano, tal y como ocurrió entre el 2003 y 2010. En la nómina lo acompaña Jorge Luis Camino Condori, quien también se desempeñó como regidor de la comuna distrital entre el 2007 y 2010, bajo el mismo partido que el exedil.

De otro lado, Ricardo Ramírez Ochoa, exregidor de Alto Selva Alegre del periodo 2019-2022 es el candidato a la alcaldía distrital por Perú Primero.

Un hecho bastante curioso es que dos servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, Carlos Velásquez Obradovich, jefe de Imagen Institucional, y Amparo López Pantigozo, jefe del Área de Grupos Vulnerables, también postulan como concejales en la lista de Fuerza Arequipeña, encabezada por David Barriga Miranda.

LISTA DE CANDIDATOS A LA MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE:

1. Arequipa, Tradición y Futuro, Jessica Estrella Cano Alarcón

2. Fuerza Arequipeña, David Adolfo Barriga Miranda

3. Arequipa Avancemos, Glenny Marcos Sánchez Orihuela

4. Acción Popular, Daniel Ricardo Delgado Quilla

5. Ahora Nación, José Luis Narro Ortiz

6. Partido Político Batalla Perú, Nicanor Pinares Condori

7. Juntos Por el Perú, Wilbert Zavala Sumire

8. Partido Aprista Peruano, Jesús Antonio Gamero Márquez

9. Partido Político Nacional Perú Libre, Domingo Suclle Aragón

10. Partido Político Perú Primero, Ricardo Tomas Ramírez Ochoa

11. Perú Moderno, Ernesto Oswaldo Olazábal Olazábal