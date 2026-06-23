La ciudad de Ica despidió a Alberto Venegas Salcedo, destacado empresario gastronómico y figura emblemática de la tradición culinaria local, quien falleció el domingo 21 de junio a los 96 años de edad.

Sepelio en camposanto

Sus restos fueron velados en las instalaciones del Restaurante San Isidro, ubicado en la avenida San Martín N.° 1149, en la ciudad de Ica. El cortejo fúnebre partió ayer a las 3:00 de la tarde con destino al Cementerio General de Saraja, donde recibió sepultura en el mausoleo familiar.

La partida de Venegas Salcedo generó muestras de pesar entre familiares, amigos, empresarios y ciudadanos que reconocieron su aporte al desarrollo de la gastronomía y el turismo regional.

Como muestra de respeto y reconocimiento a su trayectoria, la Municipalidad Provincial de Ica dispuso el izamiento a media asta del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de la ciudad.

Hace apenas unos meses, durante el 61.º Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) 2026, el empresario recibió uno de los máximos reconocimientos otorgados por la comuna provincial.

Mediante resolución de alcaldía, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, le entregó la Medalla de Oro de la Ciudad y lo declaró Hijo Ilustre de Ica, en reconocimiento a su extensa trayectoria como empresario gastronómico.

La municipalidad resaltó especialmente su aporte a la cocina regional y nacional, atribuyéndole la popularización del chicharrón de pollo, producto que se convirtió en uno de los sabores más representativos de la gastronomía local.

En la resolución municipal se destacó que Alberto Venegas Salcedo dedicó más de 60 años al emprendimiento, desarrollándose inicialmente en el rubro de la panadería, posteriormente en la comercialización de carnes y finalmente en la gastronomía.

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