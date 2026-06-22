Alberto Venegas Salcedo, reconocido empresario gastronómico y fundador del tradicional restaurante San Isidro, falleció el domingo 21 de junio a los 96 años de edad. Su partida ha generado numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos, clientes y diversas instituciones de la región, que destacaron su aporte al desarrollo gastronómico y empresarial de Ica.

Destacado empresario

La historia de San Isidro Restaurant, conocido también por varias generaciones de iqueños como La Spiga o Las Carnes, se remonta a 1966, cuando Alberto Venegas y su esposa, Claudina de Venegas, inauguraron el establecimiento en la avenida Ayabaca de la ciudad de Ica. Con el paso de los años, el negocio se consolidó como uno de los referentes de la gastronomía local, especialmente por los emblemáticos chicharrones de pollo que se convirtieron en sello distintivo del local.

Posteriormente, el restaurante se trasladó a su actual sede ubicada en la avenida San Martín N.° 1149, donde continuó atendiendo a miles de clientes, manteniendo la tradición familiar y el compromiso con la calidad que caracterizó a sus fundadores.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija, Evelyn Vela, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales. En su despedida, destacó el papel fundamental que tuvo su padre en su formación personal y profesional, recordándolo como un hombre de trabajo, sacrificio y amor incondicional.

“Gracias por haber sido el mejor padre que Dios pudo regalarme. Tu legado vivirá siempre en cada uno de nosotros. Serás por siempre un ejemplo de lucha, trabajo, valentía y amor para todos los miembros de tu familia”, expresó en parte de su mensaje.

Por su parte, Emma Mejía Venegas, exalcaldesa provincial de Ica durante el período 2019-2022, a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a su padre acompañada de una breve pero significativa frase: “Te amo”.

Diversas instituciones se pronunciaron tras conocerse la noticia. La Municipalidad Provincial de Ica expresó sus condolencias y destacó la trayectoria del empresario.

“Hoy despedimos con profundo pesar a Alberto Venegas, hijo ilustre de nuestra tierra, reconocido empresario gastronómico y fundador del restaurante La Spiga. Su esfuerzo, trayectoria y legado quedarán siempre en la memoria de quienes conocieron su historia”, señaló la comuna en un mensaje difundido en sus plataformas oficiales.

EL DATO: Sus restos están siendo velados en la avenida San Martín #1149- Restaurant San Isidro, La Spiga – Las Carnes.

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