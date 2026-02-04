Con la llegada del verano, diversos restaurantes en la región de Ica ajustan su oferta para responder a una mayor afluencia de público local y visitante. Entre ellos, Fundo Restaurante ha puesto en marcha una serie de promociones estacionales orientadas principalmente al consumo familiar y al uso de sus espacios al aire libre.

La iniciativa se suma a la dinámica de la temporada, en la que la gastronomía local se convierte en un punto de encuentro, especialmente durante fines de semana y feriados.

Promociones vigentes durante el verano

La carta de verano del restaurante incluye ofertas válidas exclusivamente para consumo en salón, entre las que figuran:

Promociones en bebidas como 2x1 en chilcanos

Pisco sour clásico con precio especial

con precio especial Cerveza Pilsen 305 ml sin costo por el consumo de un ceviche de la pesca del día

sin costo por el consumo de un Promoción de 6 cervezas por el precio de 5

Beneficios para público infantil, como una bola de helado por la compra de un plato del menú kids (hasta los 12 años)

Según informó el establecimiento, estas promociones buscan adaptarse a la demanda estacional y fomentar la permanencia en mesa.

Espacios y enfoque familiar

Además de la oferta gastronómica, el restaurante ha incorporado juegos inflables gratuitos para niños, una medida pensada para atender a familias que buscan espacios donde compartir con menores durante el verano.

El concepto del local se define como un homenaje contemporáneo a la historia de Ica, integrando cocina local, ambiente relajado y áreas amplias para reuniones familiares.

Vigencia y condiciones

Las promociones estarán disponibles del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, sujetas a stock. No aplican para delivery ni para llevar, no son acumulables entre sí y pueden ser modificadas o canceladas por el establecimiento sin previo aviso.

Ubicación y atención

Fundo Restaurante se encuentra en Calle Girasoles con Poncianas, Residencial La Angostura, en la ciudad de Ica.El horario de atención es de 12:00 p. m. a 5:00 p. m., y las reservas se realizan mediante la plataforma Mesa247 o al 977 860 672.