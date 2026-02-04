Con la llegada del verano, diversos restaurantes en la región de Ica ajustan su oferta para responder a una mayor afluencia de público local y visitante. Entre ellos, Fundo Restaurante ha puesto en marcha una serie de promociones estacionales orientadas principalmente al consumo familiar y al uso de sus espacios al aire libre.
La iniciativa se suma a la dinámica de la temporada, en la que la gastronomía local se convierte en un punto de encuentro, especialmente durante fines de semana y feriados.
Promociones vigentes durante el verano
La carta de verano del restaurante incluye ofertas válidas exclusivamente para consumo en salón, entre las que figuran:
- Promociones en bebidas como 2x1 en chilcanos
- Pisco sour clásico con precio especial
- Cerveza Pilsen 305 ml sin costo por el consumo de un ceviche de la pesca del día
- Promoción de 6 cervezas por el precio de 5
- Beneficios para público infantil, como una bola de helado por la compra de un plato del menú kids (hasta los 12 años)
Según informó el establecimiento, estas promociones buscan adaptarse a la demanda estacional y fomentar la permanencia en mesa.
Espacios y enfoque familiar
Además de la oferta gastronómica, el restaurante ha incorporado juegos inflables gratuitos para niños, una medida pensada para atender a familias que buscan espacios donde compartir con menores durante el verano.
El concepto del local se define como un homenaje contemporáneo a la historia de Ica, integrando cocina local, ambiente relajado y áreas amplias para reuniones familiares.
Vigencia y condiciones
Las promociones estarán disponibles del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, sujetas a stock. No aplican para delivery ni para llevar, no son acumulables entre sí y pueden ser modificadas o canceladas por el establecimiento sin previo aviso.
Ubicación y atención
Fundo Restaurante se encuentra en Calle Girasoles con Poncianas, Residencial La Angostura, en la ciudad de Ica.El horario de atención es de 12:00 p. m. a 5:00 p. m., y las reservas se realizan mediante la plataforma Mesa247 o al 977 860 672.