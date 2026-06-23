Melissa Klug se pronunció para ‘Amor y Fuego’ sobre la batalla legal que mantiene con Jefferson Farfán. En ese sentido, la empresaria contó que intentó conversar con el exfutbolista pero él se habría excusado diciendo que dichos temas lo manejan sus abogados.

“ Yo tengo un enfrentamiento con ese hombre hace 12 años y no me suelta ”, manifestó.

“Seguramente van a venir a decir que yo también lo enjuicio. No, yo no enjuicio, yo respondo los juicios que él me enjuicia”, agregó.

De acuerdo con las declaraciones de la popular ‘Blanca de Chucuito’ respecto a las acciones del exfutbolista, afirma que debe seguir defendiéndose.

“Si él no para, ¿qué puedo hacer?, tengo que defenderme porque si uno te enjuicia, tienes que responder, tengo que pagar a mi abogado y responder porque o sino él me gana“, sostuvo.

“ Ahora creo que me ha demandado por 300 mil dólares, pero ya he tenido que responder. Vamos a litigar por lo mismo, ya lo demandé. Yo también me tengo que defender ”, enfatizó.

Klug contó que intentó conversar con Farfán para solucionar los temas legales, pero él le habría dicho que esos temas lo manejan sus abogados.

“ No sé si él se satisface. Él molesta tanto al Poder Judicial que creo es caserito. Yo cuando he intentado conversar con él, me dice que de eso se encargan los abogados y es mentira porque de eso se encarga él ”, resaltó.

Finalmente, la empresaria dijo que mientras su expareja la sigue demandando, ella continúa cuidando a sus menores hijos.

“ Esto es un desgaste emocional, de dinero, porque yo no tengo la plata que él tiene. Yo tengo que pagar a mi abogado y yo soy la que crío a sus hijos. Si bien él cumple con lo que otorgó el juez, yo crío a sus hijos; es una chambaza. Si no se cansó en 12 años, no se va a cansar nunca ”, concluyó.