Rafael Cardozo señaló que la noticia del embarazo de su expareja, Carol Reali, lo tomó por sorpresa. Sin embargo, expresó sus buenos deseos para ella en esta nueva etapa como futura madre.

“ La gente me está molestando y todos me escriben, me critican, me dicen: ‘Ya ves, encontró un hombre de verdad’. Yo ni me meto, es una relación de dos; imagínate a un ex opinando. Que sea feliz en su vida y con su pareja ”, declaró para ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Rafael indicó que durante los doce años de relación que mantuvo con Cachaza nunca abordaron la posibilidad de tener un hijo.

“ Nosotros no hablamos de tener un hijo, pero seguro que lo habrá hablado con él, lo estaban buscando. ¿Qué puedo decir? Feliz por ella, por su familia... Cachaza es una excelente persona ”, añadió.

Cardozo expresó su deseo de que no se le siga vinculando con Cachaza, al remarcar que ambos han tomado caminos distintos y que cada uno continúa con su vida de forma independiente.

“ Lo que más me impresionó es que toda la gente me critica. Todo lo que le pasa es culpa mía: terminamos por culpa mía, ella encontró a otro hombre por culpa mía, ahora se embarazó y va a ser por culpa mía ”, manifestó.

“ Ya no tengo nada que ver con ella hace tres años. No somos amigos, no creo en la amistad de los ex. No quiero tener nada en su vida ”, enfatizó.

Posteriormente, el exchico reality reveló que busca estabilidad emocional y que le gustaría tener una pareja formal con la intención de casarse una sola vez en su vida.

“ Estoy haciendo las cosas con calma y bien hechas. Si esto (de casarse) no ha pasado hasta el momento, ya teniendo 42 años, es simplemente porque aún no ha llegado la persona correcta ”, señaló.