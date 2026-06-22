Carol Reali, conocida como “Cachaza”, no ocultó su felicidad tras anunciar su embarazo. En el marco del Día del Padre, la modelo y empresaria recordó y compartió cómo fue el preciso momento en que le comunicó la noticia a su pareja, André Bankoff.

La exchica reality decidió sorprenderlo justo cuando él ingresaba a su habitación. Para ello, dejó sobre la cama la prueba de embarazo junto a unas pequeñas prendas de bebé. Al entrar, el actor quedó completamente en shock ante la inesperada noticia.

Bankoff se mostró conmovido hasta las lágrimas al recibir la noticia de su próxima paternidad, mientras que Carol Reali también se emocionó profundamente y terminó llorando. Ambos se abrazaron en medio del emotivo momento, el cual quedó registrado en imágenes.

Este domingo 21 de junio, con motivo del Día del Padre, Carol Reali publicó el video en su cuenta de Instagram y manifestó su felicidad por la llegada de su bebé junto a André Bankoff.

“ Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás. No tengo dudas de que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de amor, de valores, de principios y de todo aquello que para nosotros realmente importa, y eso me llena de tranquilidad y felicidad ”, escribió.

La brasileña se mostró convencida de que el actor es el compañero ideal para iniciar esta nueva etapa como madre primeriza. “ Formar nuestra familia a tu lado es uno de los regalos más grandes de mi vida. Nuestro bebé aún está creciendo dentro de mí, fuerte y sano, pero ya es inmensamente amado. Feliz Día del Padre, mi amor ”, agregó.