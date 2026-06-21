Angie Arizaga adelantó la celebración por el Día del Padre y sorprendió a Jota Benz con una moderna camioneta. El emotivo momento quedó registrado en un video que la influencer compartió a través de su cuenta de Instagram.

Con la intención de mantener el suspenso, Angie vendó los ojos de Jota y lo llevó hasta el vehículo. Cuando finalmente pudo ver, el cantante se encontró con una camioneta, aunque esta estaba totalmente personalizada con stickers del rostro de la influencer, un detalle que le causó sorpresa y cierta decepción en un primer momento.

“ Sorpresa, ¿qué tal? ¿Te gusta? Es más, hoy vas a manejarla tú. Es tu día, el Día del Padre ”, le expresó la exchica reality. No obstante, Jota mostró cierta resistencia a conducir el vehículo debido a la particular decoración que tenía.

Al final del video, Angie agregó un detalle adicional al vehículo al colocar un letrero en la ventana del conductor con la frase: “ Cuidado, tengo novia ”.

Cabe precisar que la llamativa publicación corresponde a una campaña publicitaria de una marca de vehículos.

Angie Arizaga revela cuándo será su boda con Jota Benz: “Lo estamos planificando”

En enero, Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron al confirmar su compromiso. La pedida de mano se realizó frente al Coliseo Romano, en el marco de un viaje familiar que compartieron junto a su hijo, Matteo Alessandro.

Desde entonces, la pareja ha mantenido que los planes de boda continúan en marcha, aunque optaron por guardar en reserva los detalles de la ceremonia.

“La boda se viene para el 2027. Toma bastante tiempo organizarlo y lo estamos planificando. A Jota le gustaría que fuera televisada”, declaró la exchica reality para Trome.

La conductora también se pronunció sobre las polémicas y versiones que han rodeado su relación, entre ellas comentarios vinculados a una presunta infidelidad.

“Mi relación con Jota está más fuerte que nunca”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Giancarlo Cossío y Milena Zárate, quienes dejaron entrever la posibilidad de una supuesta infidelidad por parte del padre de su hijo.

“Todos saben que Jota llevó todo el tema por lo legal. Ellos ya se disculparon y se rectificaron, pero lamentablemente esos comentarios generan preguntas como estas. Mi relación con Jota siempre ha sido transparente y sincera”, sostuvo.