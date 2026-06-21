A pesar de la reciente cancelación de su matrimonio, Samahara Lobatón sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre 2026. La influencer resaltó el importante papel que cumple como padre de su primera hija y evidenció la cordial relación que conservan tras su separación.

A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug publicó una fotografía en la que aparece junto a Youna y su hija durante unas vacaciones familiares en Disney. Junto a la instantánea, le dedicó unas sentidas palabras por el Día del Padre: “ Feliz día, Youna. Gracias por estar para mí y mis hijos. Te amamos y te deseamos una larga vida para que siempre puedas cuidar a tu hermosa hija ”.

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El saludo llamó la atención de sus seguidores porque se produjo semanas después de que Samahara revelara que su boda con Youna había sido cancelada. La influencer señaló que la complejidad de sostener una relación entre Perú y Estados Unidos influyó en la decisión de poner fin a sus planes de matrimonio.

El gesto también estuvo acompañado de una referencia al estado de salud del barbero, lo que le dio un tono aún más emotivo al mensaje.

Samahara Lobatón sobre Pamela López: Lo vuelve loco a Paul Michael, es una manipuladora siniestra

Samahara Lobatón volvió a criticar a Pamela López tras expresar su apoyo a Paul Michael, llegando incluso a calificarla de “loca” y sugerir que debería recibir “tratamiento psiquiátrico”.

La influencer llegó al programa ‘Q’Bochinche’ y dejó atónitos a varios de sus seguidores con sus revelaciones. Uno de los puntos más comentados fue su apoyo a Paul Michael en medio de las reiteradas discusiones que mantuvo con Pamela López en televisión.

“Recién he visto todo lo que ha pasado ese chico y de verdad siento mucha empatía con él. Tiene una relación bien tóxica”, manifestó en un inicio.

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Sin embargo, la hija de Melissa Klug no se quedó ahí y calificó la relación entre Paul Michael y Pamela López como “tóxica”, además de señalar que el cantante sería “víctima de agresión psicológica” por parte de la trujillana. Asimismo, afirmó que durante su paso por ‘La Granja VIP’ pudo observar el comportamiento de la ex de Christian Cueva, asegurando que siempre buscaba momentos para desquitarse contra el joven cantante.

“Yo he sido, como ella siempre lo dice, víctima de agresión y esto tiene que ser igual. Hombres y mujeres merecemos el mismo respeto”, agregó.

Luego, se solidarizó con Christian Cueva por la polémica tras su separación de la trujillana.

“¿Cómo habrá sido ella con el Cueva también? (...) Esa mujer necesita llevar un tratamiento psiquiátrico”, finalizó.