Una entrevista que transcurría con normalidad tuvo un momento de tensión cuando Susy Díaz decidió retirarse del set de televisión en plena transmisión. La reacción ocurrió después de que Carlos Cacho le preguntara por Walter Obregón, conocido como el ‘Huachano’, tema que generó evidente incomodidad en la exvedette.
Antes de ello, ambos intercambiaron opiniones sobre curanderos. Cuando Cacho comentó: “Pero tú le rezas al santo y al brujo también”, Díaz respondió: “Curandero, no brujo (...) Curandero. Curandero. Una cosa es curandero, que te cura de enfermedades”.
La situación se agravó cuando se mencionó al ‘Huachano’. En ese momento, Susy Díaz optó por levantarse de su asiento e irse.
“Bueno, ya pasó una hora y me voy. Si vamos a hablar cosas negativas. A mí no me gusta estar sentada en un sitio que habla de cosas negativas”, expresó Susy durante la transmisión del programa en Show.pe
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