La conductora de televisión Magaly Medina reportó haber recibido mensajes que advierten sobre un posible atentado en su contra. La información fue difundida públicamente a través de sus redes sociales, donde también mostró documentos enviados a entidades del Estado.

Todo esto ocurre en medio del enfrentamiento mediático y judicial que mantiene con Jefferson Farfán. La presentadora señaló que los hechos fueron puestos en conocimiento de autoridades competentes para su verificación.

Medina difundió escritos dirigidos al Ministerio Público, al Instituto Nacional Penitenciario y a la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional. En estos documentos solicita que se evalúen medidas de protección frente a los hechos reportados.

La conductora explicó que la finalidad de la denuncia es dejar constancia formal de los mensajes recibidos. Asimismo, indicó que el contenido de las comunicaciones incluye datos personales sensibles.

Según lo señalado por la presentadora, los mensajes contienen direcciones, placas de vehículos y otros datos privados. Esta información fue presentada como parte del sustento entregado a las autoridades.

Medina agregó que el acceso a estos datos estaría vinculado a una exposición indebida de su información personal. En ese contexto, señaló que la situación representa un riesgo para su entorno cercano.

¿A quiénes más estan dirigidas las amenazas?

La conductora indicó que las advertencias no solo la involucran a ella, sino también a su abogado y a la familia de este. Esta situación fue incorporada dentro de los documentos presentados ante las instituciones correspondientes.

En una publicación realizada en sus redes sociales, Medina sostuvo que las amenazas estarían relacionadas con personas vinculadas a organizaciones delictivas. También afirmó que existiría una advertencia sobre un posible atentado en su contra.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha emitido una respuesta pública sobre las nuevas denuncias difundidas. La conductora ha reiterado que presentará los elementos del caso ante las instancias correspondientes para su evaluación.