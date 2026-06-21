Hace 25 años, Kimbafá sorprendió al público peruano con “La Ciudad Suena”, una propuesta escénica que transformó los sonidos cotidianos del país en una experiencia artística. El ruido de los barrios, las reuniones familiares, las celebraciones populares y la energía de las calles se convirtieron en ritmo, movimiento y emoción.

En el marco de su 25 aniversario y coincidiendo con las celebraciones por Fiestas Patrias, la agrupación regresa con “Legado”, un espectáculo que busca reconectar al público con las historias, sonidos y expresiones que forman parte de la identidad cultural peruana.

Una puesta en escena que reúne música, danza y tradición

Con más de 20 artistas en escena, “Legado” combina percusión en vivo, danza, teatro físico, zapateo, acrobacias e instrumentos no convencionales para recrear escenarios reconocibles para cualquier peruano.

La propuesta rescata elementos de la memoria colectiva y los transforma en una experiencia contemporánea que celebra las raíces culturales del país.

Además, la producción reúne a tres generaciones de artistas que han formado parte de la historia de Kimbafá, reflejando cómo el arte y la tradición se transmiten de generación en generación.

Rosario Goyeneche participará como invitada especial

La temporada contará con la participación de Rosario Goyeneche, cantante nominada al Latin Grammy 2020, quien aportará su voz a una renovada propuesta que incorpora nuevas secuencias coreográficas y momentos especialmente diseñados para esta celebración.

El espectáculo es dirigido por Luis Sandoval, fundador de Kimbafá, quien destacó que “Legado” representa la continuidad de una historia construida durante un cuarto de siglo.

“Legado no es una mirada al pasado. Es la prueba de que todo lo que hemos construido durante estos 25 años sigue vivo en nuevas generaciones de artistas y espectadores. Es una celebración de nuestra memoria, pero también de nuestro futuro”, señaló Sandoval.

Funciones y descuentos especiales

“Legado” se presentará del 17 al 29 de julio en el Teatro Municipal de Santiago de Surco.

Como parte del Mes de la Cultura Afroperuana, Kimbafá anunció una promoción especial con hasta 50 % de descuento para las funciones de la primera semana de estreno. El beneficio estará vigente durante junio o hasta agotar stock.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Con más de 150 presentaciones y más de 50 mil espectadores a lo largo de su trayectoria, Kimbafá reafirma su compromiso con la difusión de la cultura afroperuana y la identidad nacional.