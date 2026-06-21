Monserrat Seminario aseguró que tanto ella como ‘Melcochita’ han dejado atrás sus diferencias y buscan mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Asimismo, reveló que ambos ya se reunieron y que el reconocido cómico incluso le pidió que sea ella quien se encargue de su entierro cuando fallezca.

Cabe recordar que, días atrás, la piurana denunció públicamente que el cómico incumplía con el pago de la pensión de alimentos para sus tres menores hijas.

“ Hace tres días (miércoles), él vino a mi casa para visitar a nuestra hija, que recién había sido operada. Conversamos sobre los depósitos que debe realizar y me aseguró que sí viene entregando el dinero para que otros lo hagan efectivo, pero le advertí que tenga cuidado porque no lo están depositando. Al final, acordamos llevarnos bien por las niñas ”, declaró Monserrat para Trome.

El acercamiento entre ambos permitió que el comediante ingresara nuevamente a su hogar, donde sorprendió a Monserrat con una confesión relacionada con su entierro.

“Me dijo que se siente cómodo y tranquilo aquí en la casa y con sus hijas. Incluso, me soltó la frase: ‘El día que me muera quiero que me entierre mi esposa’. Eso lo dijo delante de mis hijas. Yo le pregunté: ‘¿Te refieres a tu chibola?’. Y él me respondió: ‘No, tú eres mi esposa’ ”, manifestó.

Al ser consultada por si considera que ‘Melcochita’ busca reconciliarse con ella, Monserrat indicó: “ De ser el caso, tendría que pensarlo muy bien y conversarlo con mis hijas, porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros. No es fácil hacer borrón y cuenta nueva, somos dos adultos y ahora tratamos de llevarnos bien por nuestras hijas. Ahora me encuentro enfocada en ellas ”.

‘Melcochita’ sobre su relación Heidy Amado: Ella me ha dado felicidad, me ha levantado el ánimo

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, afirmó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El reconocido comediante se presentó junto a su pareja, Heidy Amado, y compartió detalles sobre la relación sentimental que mantienen desde hace varios meses.

Pese a las críticas y comentarios surgidos por la diferencia de edad entre ambos, el cómico indicó que su relación le ha aportado estabilidad y bienestar, destacando el efecto positivo que su pareja ha tenido tanto en su estado físico como emocional.

“Ella es la que me ha dado felicidad, la que me ha levantado el ánimo. Antes trabajaba al 50%, ahora trabajo al 100%”, declaró a RPP.

“Me alimenta bien. Me hace mi quaker con manzana, mis vitaminas, me atiende muy bien”, agregó.

Por su parte, Heidy contó que la relación surgió de forma espontánea y fue fortaleciéndose con el tiempo. Inicialmente, ambos mantenían conversaciones ocasionales y ella lo apoyaba en aspectos vinculados a su salud, el control de sus medicamentos y la coordinación de algunas de sus presentaciones artísticas.

“Empezamos a tener más cercanía poco a poco. Como en toda relación, primero conoces a la persona, conversas y luego te das cuenta de que te gusta”, manifestó.

Heidy destacó que una de las cualidades que más aprecia de Melcochita es el cariño y la dedicación que le demuestra en su vida cotidiana.

“Siempre está pendiente de cómo me siento, de cómo estuvo mi día. Siempre conversamos sobre las cosas que nos pasan”, indicó.

Al ser consultado sobre lo que más valora de Heidy, ‘Melcochita’ destacó diversas cualidades personales de su pareja, asegurando que su admiración por ella va mucho más allá de lo físico.

“Su modestia, su tranquilidad. Es una mujer inteligente”, aseguró.

El artista también confesó que, aunque su relación es relativamente reciente, ambos disfrutan esta etapa con ilusión y entusiasmo.

“Tenemos dos meses, pero parece que tuviéramos 20 años”, sostuvo el cómico.